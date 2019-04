Diebe waren in Erlangen an Ostern unterwegs

Polizei sucht nach einem versuchten Einbruch nach Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Oster-Wochenende haben Unbekannte versucht, im östlichen Stadtgebiet in eine Wohnung einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die bislang unbekannten Täter wollten in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 17 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Drausnickstraße eindringen. Da die Tat im Versuch stecken blieb, konnten die Diebe keine Wertgegenstände mitnehmen. Die Hausbesitzer hatten noch einmal Glück.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

