DJK Weingarts sucht die Diebe des J.B.O. Plakats

Die Kultband aus Erlangen spielt in der Gemeinde bei Forchheim ein Konzert Ende Juni - vor 58 Minuten

WEINGARTS - Das muss ein wahrer Fan gewesen sein: Unbekannte haben in Kunreuth ein riesiges Plakat gestohlen, auf dem der dort ansässige Sportverein für ein Konzert der Erlanger Kultband J.B.O. werben wollte. Jetzt auch die DJK Weingarts verzweifelt nach dem Banner.

Dieses Plakat ist in Weingarts seit Samstag verschwunden. Foto: Matthias Götz



J.B.O. feiert am 28. und 29. Juni bei einem großen Open-Air in Weingarts bei Forchheim mit vielen Bands das 30-jährige Bestehen der Band . Auf dem Plakat, das die DJK direkt am Eingang des Feuerwehrfestes in Kunreuth aufgehängt hatte, war genau dieser Termin beworben. „Die DJK Weingarts lädt ein“ stand in Großbuchstabe drauf, darunter das Logo von J.B.O. „Am Mittwoch haben wir das Banner bekommen, am Donnerstag haben wir es aufgehängt“, sagt Matthias Götz, der Vorsitzende der DJK Weingarts, die das große Konzert Ende Juni veranstaltet. Doch als er am Samstagmorgen wieder vorbeifuhr, war das Plakat, immerhin zwei Meter hoch und zweieinhalb Meter breit, weg.





Nach dem ersten Schock machte sich Götz auf die Suche nach dem verlorenen Plakat, auch über die Facebook-Seite des Vereins bat er um Hinweise. Der Dieb solle sich doch melden und das Plakat bis zum Konzert zurückgeben. Anschließend könne er es ja für immer haben. Götz nimmt es mit Humor: „Anscheinend haben wir gute Arbeit gemacht, das Plakat kommt an.“ Es ist ein eigener Entwurf eines Vereinsmitglieds. „Doch noch brauchen wir es selbst.“



Nur ein anderes hat die DJK noch, beide Banner sollten jeweils am Ortseingang auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Aufgegeben hat Götz jedenfalls nicht. Montagabend ging er „ein paar Hinweisen“ nach. Doch bislang ist das Plakat nach wie vor verschwunden.