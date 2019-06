DNA: Mutmaßliche Einbrecher ermittelt

Zum Jahreswechsel 2018/19 sind drei Osteuropäer in mehrere Wohnungen und Häuser eingebrochen - vor 1 Stunde

ERLANGEN/SCHWABACH/ERLANGEN-HÖCHSTADT - Zum Jahreswechsel 2018/19 ereigneten sich im Zeitraum vom 28. Dezember 2018 bis 28. Januar 2019 insgesamt fünf Einbrüche in Erlangen, dem Landkreis Erlangen-Höchstadtsowie im Landkreis Roth, der zum Zuständigkeitsbereich der Schwabacher Kriminalpolizei gehört. Wie die Polizei nun mitteilt, konnten jetzt drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Symbolfoto Einbruch © dpa



In dem genannten Zeitraum brachen zunächst Unbekannte in drei Einfamilienhäuser und Wohnungen in Erlangen, Möhrendorf und Großschwarzenlohe (Landkreis Roth) ein. Dabei verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Außerdem erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in Höhe von mindestens 10 000 Euro. In allen Fällen war die Spurensicherung vor Ort. Mit Erfolg: So führten mehrere durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gesicherte DNA-Spuren nun zu den drei Tatverdächtigen.

Verdächtige sind noch flüchtig

Der Aufenthalt der aus Osteuropa stammenden Männer im Alter von 30, 32 und 47 Jahren ist derzeit allerdings nicht bekannt. Die Fahndung läuft aber auf Hochtouren.

Die Ermittlungen zur Ergreifung der Tatverdächtigen werden weiterhin durch das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei geführt.

