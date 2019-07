Dorian Keilhack aus Erlangen wird Chefdirigent

ERLANGEN - Der Erlanger Dirigent und Pianist Dorian Keilhack wird ab der Spielzeit 2020/21 Chefdirigent der Vogtland-Philharmonie Greiz Reichenbach.

Dirigent Dorian Keilhack. © Harald Sippel



Der Erlanger Dirigent und Pianist Dorian Keilhack (52) wird ab der Spielzeit 2020/21 Chefdirigent der Vogtland-Philharmonie Greiz Reichenbach. Der 65 Musiker umfassende Klangkörper wird von den Freistaaten Sachsen und Thüringen sowie den betroffenen Landkreisen und Städten getragen.

Keilhack stammt aus einer Musikerfamilie, deren Wurzeln in England, Deutschland, Österreich, Böhmen und Israel liegen. Nach Studien in den Fächern Klavier und Dirigieren an den Hochschulen in Nürnberg, Freiburg und an der renommierten Juilliard School in New York ( u.a. bei Werner Andreas Albert, Otto Werner Müller, Ulrich Weder) gaben Leon Fleisher, Christoph Eschenbach und Georg Schmöhe weitere künstlerische Impulse.

Nach diversen internationalen Preisen bei Klavierwettbewerben startete Keilhack zuerst eine Klavierkarriere, die ihn von Europa über Amerika bis Südamerika führte.

In der kommenden Woche wird Keilhack die Orchesterkonzerte bei der Sommer-Akademie auf Schloss Weißenstein in Pommersfelden (Kreis Bamberg) dirigieren. Seit 2014 leitet er die Opernklasse und das Orchester des Tiroler Landeskonservatoriums in Innsbruck. 2012 gründete Keilhack das Kammerorchester Camerata Franconia.

