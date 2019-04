Eckental: 55-Jähriger erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Forchheimer ist nun in der Uniklinik gestorben - Frau wurde schwer verletzt - vor 21 Minuten

ECKENTAL - Drei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Eckental ist ein 55-Jähriger am Freitag in der Uniklinik Erlangen seinen Verletzungen erlegen. Am Dienstag kollidierte der Mann, der mit einem Lieferwagen unterwegs war, mit dem Auto einer Frau.

Der Mann aus dem Landkreis Forchheim geriet am Dienstag (23. April) mit seinem Dienstwagen auf die Gegenfahrbahn im Eckentaler Ortsteil Forth. Der 55-Jährige kollidierte mit dem Pkw einer 27-Jährigen, die mittelschwer verletzt wurde.

Der Mann prallte anschließend mit dem Lieferwagen gegen einen hohen Bordstein, von dem er aus zurück auf die Fahrbahn gelenkt wurde. Schließlich krachte der Forchheimer gegen eine Hauswand und kam dort zum Stehen.

Der Unfallfahrer war nicht ansprechbar, musste zwischenzeitlich reanimiert werden und schwebte seitdem in Lebensgefahr. Am Freitag, den 26. April, ist der 55-Jährige in der Uniklinik Erlangen gestorben, wie die Polizei Erlangen am Montag mitteilte.

krei