Eckental: Geblendet gegen Mauer gekracht

Rollerfahrer verletzte sich auf der Bundesstraße in Forth - vor 1 Stunde

ECKENTAL - Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne krachte am frühen Samstagabend auf der Bundesstraße 2 im Eckentaler Gemeindeteil Forth ein 24-jähriger Soldat mit seinem Motorroller gegen eine Hausmauer.

Polizei und Rettungsdienst nahmen sich des verletzten Mannes an. © dpa



Der junge Mann fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Süden. An der Abzweigung in Richtung Frohnhof macht die B 2 bekanntlich einen Linksknick.

Hier wurde der Rollerfahrer offenbar derart von der Sonne geblendet, dass er nach rechts auf den dortigen Gehweg kam. Trotz eingeleiteter Vollbremsung knallte er gegen eine angrenzende Hausmauer und stürzte zu Boden.

Er verletzte sich hierbei leicht am Kopf und im Bereich der Rippen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Nürnberger Krankenhaus.

Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

en