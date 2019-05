Eckental investiert 194 000 Euro in die Freizeitanlagen

ECKENTAL - Der Markt Eckental investiert in diesem Jahr in die Freizeitanlagen der Gemeinde 194 000 Euro.

Bürgermeisterin Ilse Dölle (rechts), Sylvia Robertson-Mayer vom Bauamt (links an der Schaukel) inspizieren gemeinsam mit Karl-Heinz Link (links neben Dölle), Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe sowie Reinhard Schmolzi (links) den neu gestalteten Spielplatz. Letztere planen in Kürze ein gemeinsames Projekt als „grüne Paten“. © Karin Adam



Jüngst hat der Bauhof den Spielplatz in der Altmühlstraße im Ortsteil Oberschöllenbach ertüchtigt. Zur bestehenden Schaukelanlage wurden ein neuer Kletterturm mit Rutsche und ein neuer Spielsandkasten errichtet. Zusätzlich wurden die Einfassungen und der Umgang neu gepflastert, der Sand durch Hackschnitzel als Fallschutz ersetzt.

Insgesamt verfügt der Markt Eckental über etliche sehr attraktive Freizeitanlagen, dabei insgesamt auch 22 Spielplätze. Hinzu kommen die Außenflächen von vier Kindertagesstätten und vier Grundschulen mit gemeindlich zu betreuenden Spielflächen sowie die moderne Skateranlage in Forth, der vielseitige Trimm-Dich-Parcours und der gern genutzte Grillplatz. Am "Gleis 3" im Mehrgenerationenpark ist die aktuell größte Anlage in Eckental, die auch Sportgeräte für alle Generationen bereit hält.

Für die gemeindlichen Spielplätze und Anlagen übernimmt der Bauhof nicht nur die regelmäßige Pflege der Grünanlagen und wöchentlich eine Sichtkontrolle, sondern begleitet auch einmal im Jahr die technische Wartung einer Fachfirma auf Funktionsbereitschaft und Sicherheit.

Jedes Jahr werden in den Freizeitanlagen sowie in den Spielplätzen Arbeiten durchgeführt. Zusammen mit den Ausgaben der Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten investiert der Markt heuer 194 000 Euro in seine Freizeitanlagen.

