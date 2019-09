Ehefrau fordert mehr Einsatz für Wilfried Siewe

Frau des in Kamerun inhaftierten Erlangers übergab Unterschriften an den Botschafter - vor 1 Stunde

ERLANGEN/HAMBURG - Der Kampf für Wilfried Siewe geht weiter. Seine Frau Layoko hat nun eine Unterschriftenliste an den deutschen Botschafter in Kamerun übergeben. Dort sitzt der Erlanger Ingenieur in Haft.

Mehr als 66 000 Unterschriften hat Layoko Siewe über die Online-Plattform Change.org gesammelt. Gestern übergab sie die Unterschriften an den deutschen Botschafter in Kamerun, Hans-Dieter Stell.



Seit Februar sitzt Wilfried Siewe, deutscher Ingenieur aus Erlangen, in Kamerun in Haft. Seine Ehefrau Layoko Siewe sammelte bereits mehr als 66 000 Unterschriften für ihre an das Auswärtige Amt gerichtete Change.org-Petition "Wilfried Siewe aus der Gefängnishölle in Kamerun holen!".

Am Mittwoch übergab sie die Unterschriften dem deutschen Botschafter in Kamerun, Hans-Dieter Stell, in Hamburg. Bei einem anschließenden Gespräch mit Layoko Siewe sicherte Stell weiterhin seine Unterstützung zu.

Layoko Siewe kommentiert: "Heute war ein sehr langer Tag. Ich bin mit meinen zwei Kleinkindern seit heute früh um vier Uhr morgens unterwegs gewesen, von Erlangen nach Hamburg. Ich habe den deutschen Botschafter Hans-Dieter Stell getroffen und die Unterschriften meiner Change.org-Kampagne übergeben. Er hat mir zugesichert, dass Deutschland diplomatisch alles in seiner Macht Stehende tun wird, um Wilfried frei zu bekommen und zu uns zurückzubringen. Bisher ist leider zu wenig passiert und Wilfrieds Situation verschlechtert sich zunehmend. Ich fordere die Bundesregierung weiterhin auf, sich für meinen Mann einzusetzen. Wilfried muss das kamerunische Gefängnis so schnell wie möglich verlassen und zu mir und unseren Kindern zurückkehren!"

Frau des festgehaltenen Wilfried Siewe im Interview: "Es ist ein Albtraum"

Wilfried Siewe sitzt seit dem 18. Februar in Kamerun in Haft. Die Petition auf der Internet-Plattform Change.org "Wilfried Siewe aus der Gefängnishölle in Kamerun holen!" wurde am 1. Mai gestartet.

