Ein Badeunfall? Erste Hinweise zur Wasserleiche in Erlangen

Die Obduktion findet Dienstag statt, es könnte sich um einen vermissten Rumänen handeln - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Freitag machte die Polizei einen grausamen Fund. Seither sind die Beamten am Ermitteln. Die Obduktion der bei der Wöhrmühle gefundenen Wasserleiche findet am Dienstag statt. Die Polizei hat aber einen Verdacht, dass es sich bei dem Toten um einen seit einiger Zeit vermissten Rumänen handeln könnte.

Viele Rettungskräfte, auch ein Hubschrauber, waren zum Einsatz an der Wöhrmühle geeilt. Doch es kam jede Hilfe zu spät.



Die Polizei hat bereits vor einiger Zeit den Ausweis und die Kleidung des Rumänen gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte es sich um einen Badeunfall handeln.

Am vergangenen Freitagnachmittag war an der Wöhrmühle eine Wasserleiche entdeckt worden. Die sterblichen Überreste wurden von einem Bestatter abtransportiert. Wasserleichen können oft nur durch Zähne, DNA-Abgleich oder noch vorhandene Kleidungsstücke identifiziert werden, da durch das Wasser die Verwesung meist fortgeschritten ist.

