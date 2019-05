Ein bewegender Tag: Die Erlanger Rädli am 1. Mai

ERLANGEN - Die traditionell am 1. Mai stattfindende Erlanger Rädli hat auch in diesem Jahr wieder über 2000 Teilnehmer auf zwei Rädern angelockt. An 115 Stationen, die auf vier verschiedenen Routen durch die Stadt verteilt waren, konnten sie Punkte für die Teilnahme an einer Tombola sammeln.

Am 1. Mai waren viele Erlanger mit dem Rad unterwegs. Foto: Torsten Hanspach



Theo (4) und Flora (7) sind mit ihrer Mama Maria Scherrers nicht das erste Mal bei der Erlanger Rädli dabei. Der Kleine hatte sich schon vor drei Jahren mit seinem Laufrad durch die Stadt auf gemacht, und auch Flora ist schon sechs Jahre lang begeistert dabei. Während der Papa noch schläft, machen die drei erst einmal die acht Stände an der Rädli-Zentrale auf dem Rathausplatz durch, anschließend soll es zur Polizei auf dem Bohlenplatz gehen.

Viele andere Familien machen es ebenso, denn auf dem Platz vor dem Rathaus kann man sich schon fast die Hälfte der 20 Lösungswörter erarbeiten, die man benötigt, um an der großen Verlosung am Abend teilzunehmen.

"Die Rädli ist wirklich ein Dauerbrenner", freut sich Sportamtsleiter Ulrich Klement, dessen rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder alles perfekt organisiert haben. Das Sagen hat Paul Rauh, der sich besonders darüber freut, dass den genau 2121 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Jahr 15 Stationen mehr als im letzten Jahr angeboten werden konnten.

Insgesamt 90 Kilometer sind die vier angebotenen Routen kreuz und quer durch die Stadt lang, die sparsamste ist die der Sparkasse mit acht Kilometern, die längste mit 37 Kilometern die Stadtwerke-Route. Viele der Teilnehmer "sprangen" zwischen den Routen hin und her und legten sich eigene zurecht, um das zu erkunden, was sie am meisten interessiert.

Glücksfeen Lotta und Magda zogen die Gewinner

Vor der großen Tombola am Abend auf den Rathausplatz durften die Rädli-Teilnehmer noch über die Akrobatikgruppe des Hochschulsports Erlangen staunen, und anschießend über die anmutigen Tänze des Nachwuchses vom TTC Erlangen. Die Gewinner wurden von den Glücksfeen Lotta und Magda aus einer großen Lostrommel gezogen, bekannt gegeben wurden sie von Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Der Hauptgewinn – ein Fahrrad im Wert von rund 1000 Euro, das von Fahrrad-Meier in Dechsendorf gespendet worden war – ging an die zehnjährige Fabienne Muniak. Insgesamt wurden fast 50 weitere wertvolle Preise verlost, die 28 Erlanger Unternehmen und Vereinen gespendet hatten.

