Ein Blick in die kleinen Paradiese

Zum Tag der offenen Gartentür im Landkreis Erlangen-Höchstadt öffneten vier Besitzer die Pforten zu ihren grünen Oasen.

ERLANGEN-LAND - Beim "Tag der offenen Gartentür" haben sich wieder die sonst verborgenen Paradiese privater Gärten für Gartenliebhaber geöffnet und Gelegenheit geboten, sich dort umzusehen und sich Tipps und Anregungen über Gestaltung, Naturschutz und Pflege für den eigenen Garten zu holen.

Der Teich im Garten der Familie Müller in Uttenreuth beherbergt nicht nur Koi-Karpfen und Schildkröten, er sorgt auch für ein schönes Ambiente. © Harald Hofmann



Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gaben vier Gärten in Mühlhausen, Heroldsberg und in Uttenreuth ihre Schätze preis. In Uttenreuth im idyllischen Garten von Marion und Heinz Müller eröffnete Landrat Alexander Tritthart offiziell den Schautag und bedankte sich bei den Eheleuten mit dem Buch "Das geheime Leben der Insekten", denn, so Tritthart " sich so gastfreundlich und offen zu zeigen ist wirklich keine Selbstverständlichkeit". So alt wie das Haus, den er umgibt, ist auch der Garten. 1936 entstanden, befindet er sich wie Marion Müller erläutert, in einer ständigen Umbauphase.

Lauschige Sitzecken locken, Platanen und andere Bäume spenden Schatten und blühende Büsche und Stauden säumen Terrasse und die Rasenfläche. Ein großer Teich vervollständigt das schöne Idyll, in ihm

frönen mächtige Koi-Karpfen und Rotwangen-Schildkröten einem sorglosen Dasein. Doch nicht minder sehenswert sind auch die anderen Gärten.

So kamen in Mühlhausen bei Elisabeth und Hans Hirschmann Liebhaber von Rosen und Keramiken voll auf ihre Kosten und den Garten von Susanne und Bodo Heidingsfelder strukturieren nützlingsförderde Natursteine. Und ganz anders wiederum bei Christine und Leonardo Resce in Heroldsberg: hier dominieren Gemüsebau mit Hühnerhaltung, und selbstgebaute Weiden- und Metallelemente setzen schöne Akzente.

