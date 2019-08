Ein Erlanger Duo gibt was auf die Ohren

Gerald Arp und Egbert Friedl haben unter dem Titel "Pfusch" eine Hörspielreihe ins Leben gerufen. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Das Werk, es muss den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben", heißt es in Schillers "Lied von der Glocke". Und wenn der Segen ausbleibt? Gar alles misslingt, scheitert, in die Hose geht? Dann handelt es sich um Pfusch! Angerichtet von Pfuschern.

Gemeinsame Arbeit für die CD: Die beiden Hörspielmacher beim Aufnehmen von Voice Overs im Studio „Crossfade“ in Nürnberg (links Hauptfigur und Sprecher Egbert Friedl, rechts Co-Autor und Regisseur Gerald Arp). © Studio



Gemeinsame Arbeit für die CD: Die beiden Hörspielmacher beim Aufnehmen von Voice Overs im Studio „Crossfade“ in Nürnberg (links Hauptfigur und Sprecher Egbert Friedl, rechts Co-Autor und Regisseur Gerald Arp). Foto: Studio



Ist Pfusch eine Profession? Nein, eher eine Lebenseinstellung, eine Wurschtigkeit in allen Dingen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, gibt es Menschen, die offenbar nichts besseres im Kopf haben, als anderer Leute Projekte absichtlich zu sabotieren: liebe Kollegen und Vorgesetzte, die alles besser wissen. Oder mit ihren wohlgemeinten Ratschlägen ("Ich meine es doch nur gut mit dir") den Kollegen in den Untergang treiben.

Glatt paranoid könnte man darüber werden! So wie Rambert Schmitt, der Held der Hörspielserie "Pfusch", der sich von Saboteuren umzingelt sieht. Erdacht haben ihn der Schauspieler Gerald Arp (52) und der Kommunikationsdesigner (früher nannte man das Graphiker) Egbert Friedl (58) aus Erlangen beziehungsweise Möhrendorf. In ihren Geschichten begegnet Rambert dem Pfusch in vielerlei Gestalt: im Wohnungsbau und beim Renovieren; im Krankenhaus, in der Rüstungsindustrie und in der Müllentsorgung. Es sind Geschichten nicht zum Lesen und nicht zum Sehen, sondern zum Hören. Ja, die beiden gestalten Hörspiele, was dann doch wiederum das innere Auge aktiviert. Denn je detaillierter und phantasievoller ein Hörspiel gestaltet ist, umso bunter wird das Kino im Kopf.

Wer klebt heute noch am Radio und lauscht konzentriert Hörspielen? "Unsere Generation zum Beispiel, wir sind noch mit der ,Denkmaschine’ des Deutschlandradios aufgewachsen, das war eine Krimiserie, die um die Jahrhundertwende spielte", erzählt Gerald Arp. "Und dann gab es noch den ,Lederstrumpf’ mit Hellmut Lange und Karl May-Hörspiele. Inzwischen ist eine neue Generation herangewachsen, die Interesse am Wort und Sound hat." Doch seit einigen Jahren konstatiert Arp einen Verfall der Hörspielkultur: "Ich habe das Gefühl, dass nichts Gescheites mehr nachkommt. Nichts, was mich richtig anspricht. Die Geräusche kommen aus der Sound-Datenbank, alles klingt so routiniert." Umso mehr legen Arp und Friedl Gewicht darauf, ihre Hörspiele in Handarbeit zu basteln. Das heißt, sämtliche Geräusche sind handgemacht, die Aufnahmen entstehen an Ort und Stelle in hallenden Rohbauten und Klinikfluren, auf knirschendem Kies und knarrenden Holzbohlen.

Trippelnde Schritte

Klinikflure? Ja, die Aufnahmen für Folge 2, die sich um gepanschtes Viagra dreht, entstanden an zwei Wochenenden in einer Klinik der Region mit trippelnden Schritten auf echohallenden Fluren, piepsenden EKG-Geräten und raschelnden Ärztekitteln. Und für den guten Sound sorgt Schwester Nathalie, deren Arbeit viel Freude bereitet. Wie sieht die Arbeitsteilung aus? "Egbert ist der kreative Kopf, er lässt die Ideen sprudeln, während ich auf die Dialoge und die Handlungsbögen achte", erklärt Arp. "Egbert spricht die Hauptrolle, und ich übernehme die Regie und vielleicht noch eine Nebenrolle." Jede Episode dauert etwa eine Stunde. Kann man den Umfang schon beim Schreiben abschätzen? "Die Faustregel besagt, eine Manuskriptseite entspricht einer Minute Spielzeit, ansonsten machen wir einfach eine Sprechprobe, dann wissen wir, wie weit wir mit der Zeit kommen", erzählt Arp. Das schwerste Pfund, mit dem die Hörspieler wuchern, sind die Stimmen. Gestandene Schauspieler aus der Region wie Marco Steeger, Dagmar Bittner und Roland Eugen Beiküfner leihen ihre Stimmen und haben viel Freude an der Arbeit. Vor allem, weil sie ihre Timbres ausprobieren können und nicht unter Zeitdruck stehen.

Bislang liegt die erste Episode vor, "Abgestürzt", ein Krimi über

einstürzende Treppen. Die nächste Episode über die Viagraklinik erscheint im September. Die dritte Geschichte über einen eingeschmuggelten Fehler in der Computersoftware für ein Raketen-Abwehrsystem ist noch in Arbeit. Hören kann man die Geschichten allerdings nicht im Radio, sondern auf CD oder per Download im Internet.

Was ist das Gegenteil von Pfusch? Perfektionismus. Wie perfektionistisch sind die "Pfusch"-Macher? Gerald Arp seufzt: "In meiner Arbeit habe ich gelernt, dass man ewig probieren, feilen und verbessern kann. Irgendwann muss Schluss sein." Und Egbert Friedl drückt es mathematisch aus: "Beim Hörspiel gibt es a hoch n Varianten."

Infowww.pfusch-diehoerspielreihe.de

REINHARD KALB