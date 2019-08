Ein lebenswertes Erlangen per Masterplan

ERLANGEN - Ein Team des Vereins "HeimatERhalten" hat einen Masterplan für Erlangen ausgearbeitet.

Mit einem „Masterplan 2040+“ für die Gesamtstadt, den ein Arbeitskreis des Vereins HeimatERhalten e. V. erarbeitet hat, soll nach Möglichkeit die Entwicklung der Hugenottenstadt in den kommenden Jahrzehnten planmäßiger vonstatten gehen, da alle wesentlichen Gesichtspunkte miteinbezogen und aufeinander abgestimmt werden sollen. Foto: Harald Sippel



Ab Oktober 2018 hat sich das Quintett regelmäßig getroffen. Jeden Montag. Dabei die Köpfe zusammengesteckt, gemeinsam überlegt und reichlich diskutiert, wie man die Zukunft der Stadt gleichsam planmäßig entwickeln könnte. Herausgekommen ist schließlich ein hausgemachter "Masterplan Gesamtstadt Erlangen 2040+ — Für ein lebenswertes Erlangen".

Diese Fünfer-Gruppe ist Teil des Vereins "HeimatERhalten e. V.", der sich bekanntlich aus dem Widerstand gegen die damaligen "West III"-Pläne der Stadtoberen gebildet hat. In zahllosen Gesprächen mit Bürgern aus allen Teilen der Stadt bekamen die "Widerständler" seinerzeit immer wieder zu hören, dass es wohl nicht angehe, dass ein neuer Stadtteil quasi einfach aus dem Boden gestampft werden soll ohne jedwede verantwortliche Planung.

Die Leute der Bürgerinitiative, die sich späterhin zum genannten Verein formierten, führten in öffentlichen Diskussionen immer wieder das Argument ins Feld, dass eine "Gesamtschau auf die Gesamtstadt" vonnöten sei — dass für die bestehenden städtischen Strukturen langfristige Zukunftsperspektiven entwickelt werden müssten, die alle wesentlichen Gesichtspunkte für eine Gesamtentwicklung der Stadt in den kommenden Jahrzehnten miteinbeziehen, und natürlich die Bürger sowie sämtliche wichtigen Akteure dabei mitnehmen und beteiligen – ein "Masterplan" eben.

Mit dem Bürgerentscheid gab’s die rote Karte für die Stadtspitze. Und die "West III"-Pläne waren fortan kein Thema mehr. Umso mehr aber der geforderte "Masterplan", dem die Stadtspitze eher zurückhaltend gegenüber stand. Grund für den fünfköpfigen Arbeitskreis des Vereins, sich selbst ans Werk zu machen.

Blick über Tellerrand

"Das Thema ist in Deutschland nicht unbedingt neu", so Peter Rath, 2. Vorsitzender und Sprecher des Vereins und zudem im Masterplan-Team aktiv. Man spähte schließlich über den lokalen Tellerrand hinaus und schaute, was in Städten, die durchaus mit Erlangen vergleichbar sind, schon alles läuft. Zum Beispiel in Aachen, Darmstadt, Heidelberg oder auch in Münster. Dabei stellte man fest, dass dort in Sachen Masterplan bereits "beeindruckende langfristige Zukunftsperspektiven" entwickelt worden sind. Letztlich angeregt durch jene aufgespürten "Gesamtkonzeptergebnisse haben wir versucht, für Erlangen Leitlinien zu definieren, denen alle Bereiche in der Stadt zugeordnet werden können."

Handlungsfelder und Leitlinien

Das erarbeitete Papier ist zweifelsohne ausgeklügelt und geht ins Detail. Sieben Leitlinien stehen ganz oben – Leitlinien wie Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt, Wohn- und Lebensqualität, Arbeitsplätze, Wissenschafts- und Technologiestadt, Moderne Infrastruktur, Naturkapital und Kulturlandschaft sowie Historisches Erbe. Darauf bezogen sind eben so viele Handlungsfelder wie: Wohnen, Lebensumfeld, Arbeitsstadt, Bildung und Wissenschaft, Mobilität, Landwirtschaft, Natur und Ökologie sowie Kultur und Städtebau.

Ein jedes dieser Handlungsfelder weist wiederum mehrere Unterpunkte auf, die kurz erläutert sind. Beispielsweise finden sich unterm Handlungsfeld "Wohnen" sechs Stichpunkte, unter anderem "Demographie und Wohnbedarf". Das Masterplan-Team fordert hier, dass der künftige Wohnbedarf abgeleitet werden soll. "Neben dem Bedarf aufgrund von Arbeitsplätzen und den Prognosen zur Anzahl der Studenten sollen auch die mittel- und langfristigen demographischen Entwicklungen berücksichtigt werden", heißt es.

Und unter dem Stichwort "Konzept Wohnen und Arbeiten" ist eher Wunschmäßiges formuliert: "Wohnraum soll neben dem Arbeitsplatz sein. Für Klinikangestellte neben den Kliniken, für Studenten neben der Universität, für Angestellte neben ihren Arbeitsstätten. Wenn das nicht möglich ist, soll der öffentliche Nahverkehr der Metropolregion die Arbeitsstätten anbinden".

Neben jenen zentralen Handlungsfeldern gibt es noch vier "Querschnitts-Themen" — zum Beispiel die "Einbeziehung von Umlandgemeinden und Metropolregion", was unter anderem den alltäglichen Einpendler-Verkehr umfasst. Oder das Thema "Klimaschutz- und Klimawandelfolgeanpassung".

Das mehrseitige Masterplan-Konzept, das auch mit der professioneller Hilfe der CIMA Beratung und Management GmbH entworfen wurde, bekamen jedenfalls schon etliche Vertreter von wichtigen Erlanger Einrichtungen und Organisationen zu Gesicht: "Wir haben mit allen gesprochen, sind dabei auf großes Interesse gestoßen und haben viel Zustimmung geerntet", so Peter Rath, der zudem schon zehn "Unterstützergruppen" auf seiner Seite weiß.

Natürlich ist das Ganze eng verbunden mit der Hoffnung, dass sich die verantwortlichen Stadtvertreter und Stadträte darauf einlassen, eine solche "Zukunftsperspektive zu erarbeiten und verbindlich zu beschließen", so dass das Ganze dann auch eingebunden werden kann in einen Flächennutzungsplan und in die künftigen Bebauungspläne.

Dass das zweifelsohne für alle Beteiligten mit viel Mühe, Arbeit und Zeit verbunden ist, ist dem Masterplan-Team völlig klar.

Gleichwohl ist man aber überzeugt davon, dass sich der Aufwand lohnt und dass "die gesamte Stadtgesellschaft eine solche Zukunftsplanung mit großem Engagement begleiten und letztlich auch zu einem Erfolg für unser Erlangen führen wird", heißt es.

