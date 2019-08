Einbrecher ins Erlanger Rathaus gefasst

ERLANGEN - Ein zunächst Unbekannter brach im Oktober 2018 in das Rathaus der Stadt Erlangen ein. Nun wurde in Dortmund ein dringend Tatverdächtiger festgenommen.

Das Erlanger Rathaus © Bernd Böhner



Der Mann verschaffte sich damals über ein Fenster Zugang zu den Räumen des Bürgeramts am Rathausplatz. Im Inneren des Gebäudes brach er weitere Türen auf und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Spurensicherung der Erlanger Kriminalpolizei gelang es, DNA-Spuren zu sichern, die einem 50-jährigen Tatverdächtigen zuzuordnen waren. Da nicht bekannt war, wo sich der Tatverdächtige aufhielt, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann.

Nun konnte der 50-Jährige in Dortmund festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird der Mann verdächtigt, weitere Einbrüche, unter anderem in Nürnberg, begangen zu haben. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

