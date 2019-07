Einbrecher stehlen 30 Sättel aus Reiterhof in Heroldsberg

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro - vor 13 Minuten

HEROLDSBERG - Am Mittwoch gab es für die Besitzer und Reitschüler auf einem Pferdehof in Heroldsberg eine böse Überraschung: In der Nacht waren Unbekannte in den Stall eingebrochen und hatten rund 30 Sättel geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Pferdestall im Schwanweg in Heroldsberg ein. Zwischen 23 und 6 Uhr hebelten die Unbekannten zwei Sattelkammern und mehrere Spinde auf. Mit zwei Schubkarren brachten die Täter dann Sattel um Sattel zu ihrem Fahrzeug.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher mit einem Kleintransporter unterwegs waren. Insgesamt nahmen sie 30 Sättel mit - der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Erlanger Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich unter der 091121123333 bei der Polizei melden.

