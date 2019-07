Einbruch in einen Kiosk in Erlangen

Gestohlen wurden Tabakwaren, technische Geräte und Bargeld - vor 45 Minuten

ERLANGEN - Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Kiosk in Bruck eingebrochen. Dabei fielen ihnen Tabakwaren, technische Geräte und Bargeld in die Hände.

Symbolbild Einbruch. © dpa



Etwa im Zeitraum zwischen 20 Uhr (Mittwoch) und 7 Uhr (Donnerstag) drangen die Täter gewaltsam in den Kiosk in der Langfeldstraße ein. Sie entwendeten Tabakwaren, Bargeld sowie technische Gerätschaften und konnten schließlich unerkannt entkommen. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe von mehreren tausend Euro. Der durch den Einbruch verursachte Schaden wird derzeit auf etwa 150 Euro beziffert.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen hat erste kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 bei der Polizei melden.

