Eine Fahrradtour quer durch Erlangen

ERLANGEN - Am 1. Mai findet die 26. Rädli statt. Wie 2018 können wieder vier verschiedene Routen miteinander kombiniert werden.

Los geht es bei der Rädl am 1. Mai für Frühaufsteher ab 9 Uhr, aber auch Langschläfer können bis 16 Uhr mitmachen. Die Startunterlagen und den Routenplaner gibt für 1,50 Euro (Einzeln) oder drei Euro (Familien) an den verschiedenen Ausgabestellen, etwa im Rathaus.

Für Besitzer des Erlangen Passes ist die Teilnahme an der Rädli kostenlos. Wie 2018 können wieder vier verschiedene Routen miteinander kombiniert werden. Dabei gibt es wieder ein Preisrätsel und es können verschiedene Aktionen unternommen werden.

