Eine Million Euro für Schüler-Betreuung in Erlangen

Die Stadt will für die Mittags- und die Ganztagsbetreuung mehr Geld einsetzen

ERLANGEN - Rund eine Million Euro wendet die Stadt Erlangen im kommenden Schuljahr 2019/2020 für die Mittags- und die Ganztagsbetreuung in den Schulen auf.

Die Stadt Erlangen möchte mehr Geld in die Betreuung von Schulkindern investieren. © dpa



Ein Drittel der Mittel (334 721 Euro) fließt in die Mittagsbetreuung an Grundschulen. Im kommenden Schuljahr bestehen 63 Gruppen, in denen die Schüler vom Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts bis mindestens 14 Uhr und je nach Schule längstens bis 17 Uhr betreut werden.

Für offene Ganztagsangebote gibt die Stadt Erlangen im kommenden Schuljahr 308 000 Euro beziehungsweise nach der voraussichtlichen Erhöhung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils 344 000 Euro aus. Dabei werden im Schuljahr 2019/2020 voraussichtlich insgesamt 56 Gruppen gefördert. Die Hermann-Hedenus-Grundschule wird erstmalig ein offenes Ganztagsangebot anbieten.

Im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung finanziert die Stadt den notwendigen Sachaufwand und leistet einen kommunalen Mitfinanzierungsanteil in Höhe von derzeit 5500 Euro (Erhöhung auf 6150 Euro voraussichtlich ab Schuljahr 2019/2020) je Gruppe zum Personalaufwand, den Rest trägt der Freistaat.

Freiwilliger Zuschuss für erste und zweite Klassen

Für Angebote des gebundenen Ganztags schießt die Stadt 363 000 Euro für 66 Klassen zu. Darüber hinaus leistet die Stadt Erlangen einen freiwilligen Zuschuss für alle ersten und zweiten Klassen im gebundenen Ganztag in Höhe von 32 000 Euro.

