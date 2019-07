Entspannte Feier auf der Bismarckstraße in Erlangen

Das 31. Bismarckstrassenfest mit seiner ganz eigenen Atmosphäre lockte wieder viele Besucher an - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Bezaubernde Atmosphäre bei einem sehr entspannten Fest mit zahlreichen Besuchern: Am südlichen Ende der Bismarckstraße wurde am Wochenende wieder einmal gefeiert. Bereits zum 31. Mal hat das aus einer Initiative gegen Wohnraumnot entstandene Bismarckstraßenfest stattgefunden.

An beiden Tagen standen etliche Bands auf der Bühne, die ohne Gage spielten wie auch alle, die beim Fest mithalfen, unentgeltlich dabei waren. Der Erlös der Veranstaltung wird wieder an politische und soziale Projekte gespendet. © Harald Sippel

An beiden Tagen standen etliche Bands auf der Bühne, die ohne Gage spielten wie auch alle, die beim Fest mithalfen, unentgeltlich dabei waren. Der Erlös der Veranstaltung wird wieder an politische und soziale Projekte gespendet.

Bei dem selbstorganisierten und unkommerziellen Fest treten die Bands ohne Gage auf, und viele Engagierte arbeiten unentgeltlich mit. Mit Crêpes, Bratwürsten, Falafel oder italienischem Spanferkel konnten die Besucher sich auch dieses Jahr verköstigen und dabei sicher sein, dass ein großer Teil des Erlöses an politische und soziale Projekte gespendet wird. 2019 geht das Geld an Radio Z und die zivile Seenotrettung "Mare Liberum" und "Jugend Rettet".

Bilderstrecke zum Thema

Zum 31. Mal fand am Samstag in Erlangen das Bismarckstraßenfest statt. Einst von WG-Bewohnern und einer Initiative gegen Mietwucher und Spekulation gegründet, ist es auch heute ein beliebtes Fest bei Jung und Alt. In diesem Jahr gehen die Erlöse der Veranstaltung unter anderem an Radio Z.