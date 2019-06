Er steckte in einem Grablicht fest: Feuerwehr rettet hilflosen Igel

ERLANGEN - In Erlangen-Bruck ist ein Igel am Pfingstmontag in Not geraten: Das kleine Stacheltier blieb mit seinem Kopf in einem Grablicht stecken und konnte sich nicht mehr befreien. Schließlich rückte die Feuerwehr aus - doch die Rettung erwies sich als nicht ganz einfach.

Ein kleiner Igel ist am Pfingstmontag in Erlangen in missliche Lage geraten. Foto: kds



Mit dem Stichwort "Kleintierrettung" ist die Erlanger Feuerwehr am Pfingstmontag früh um kurz vor halb fünf alarmiert worden. "Igel in Not auf Höhe der Brucker Kirche" hieß es in der Alarmmeldung weiter. Dort auf dem Gehweg hatten zwei Bergkirchweihbesucher auf ihrem Heimweg das in einem Grablicht hängende Stacheltier entdeckt und wussten sich nicht anders zu helfen, als die Feuerwehr zu rufen. Denn selbst anpacken mochten sie natürlich nicht ob der vielen Stacheln, die das nervöse Tier in die Höhe streckte.

Die Retter aus der Äußeren Brucker Straße haben natürlich auch für solch komplizierte Fälle die nötigen Gerätschaften in ihrem Kleinalarmfahrzeug an Bord, das dorthin geschickt wurde.

Stacheln wirkten wie Widerhaken

Mittlerweile kann der Kleine wieder aufatmen: Mit dicken Handschuhen befreite die Feuerwehr das Stacheltier aus dem Grablicht.



Als sie den Einsatzort erreichten mussten sie feststellen, dass das stachelige Tier tatsächlich mit seiner Schnauze in einem Grablicht fest steckte. Die Stacheln wirkten wie Widerhaken, die es ihm unmöglich machten, den Kopf einfach wieder heraus zu ziehen. Die mit dicken Handschuhen ausgerüsteten Retter legten darum sorgfältig Stachel für Stachel nach hinten um, und nach wenigen Minuten war der drollige Gesell aus seiner misslichen Lage befreit.

"Ob der Igel auf der Bergkirchweih zu tief ins Glas geschaut hatte, konnte abschließend nicht geklärt werden", schrieben sie anschließend in ihren Einsatzbericht. Im nahen Wiesengrund entließen sie den pieksigen Freund in die Freiheit, die er dann auch sichtlich genoss.

kds/jm