Erlangen: Drei Mal zu viel Alkohol getankt

Polizei Erlangen hat mehrere Promillefahrten gestoppt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Erlanger Polizei drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in der Innenstadt erwischt. In allen drei Fällen hatten sie ordentlich getankt - und zwar Alkohol.

Gegen 1.30 Uhr haben Polizisten eine 23-jährige Radfahrerin kontrolliert.

Nachdem die Beamten Alkoholgeruch festgestellt haben, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,08 Promille.Kurz nach 2 Uhr kontrollierte die Polizei einen weiteren alkoholisierten Radfahrer. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Bei beiden Radfahrern haben die Beamten die Weiterfahrt unterbunden. Die Radfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, teilt die Polizei mit.

Richtigen Riecher bei 57-jährigen Autofahrer

Eine Stunde später kontrollierte die Polizei Erlangen einen 57-jähriger Autofahrer, auch er fielt mit seinem Alkoholgeruch auf. Die Beamten hatten wortwörtlich den richtigen Riecher: Der Mann war mit 1,88 Promille unterwegs. Auch in diesem Fall stoppten die Beamten die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Folge.

