Erlangen: Ein Denkmaltag am Rande der Moderne

Auch in der Hugenottenstadt soll nach Umbrüchen in der Kunst und in der Architektur gesucht werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, steht in diesem Jahr – bundesweit wie in Erlangen – unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" und ist stark vom Bauhaus-Jubiläum des Jahres 2019 geprägt.

Die Erlöser-Kirche in der Neckarstraße 16 wird am Tag des offenen Denkmals mit seiner ungewöhnlichen Baugeschichte ins Licht gerückt. Dabei gibt es Erläuterungen zu einer Kirche in einer modernen Formgebung, die auch nach 50 Jahren noch vorzeigbar ist. © Edgar Pfrogner



Auch in Erlangen soll an diesem Tag an zahlreichen (Neu-)Bauten gezeigt werden, wie stark die Einflüsse der Weimarer und später Dessauer Architektur- und Handwerksschule war, wie stark sich die neue Formensprache im öffentlichen Raum niederschlug.

Das beginnt bereits in der Eröffnungsveranstaltung um 10.30 Uhr auf der Clubbühne des E-Werks, wenn in einer musikalischen Matinee das Ensemble "Vier plus eins" Meisterwerke aus den Anfängen der musikalischen Moderne in den 1920-er Jahren spielt, unter anderem von Paul Hindemith, Igor Stravinskij, des Brasilianers Heitor Villa-Lobos und aus den 1950-er Jahren das "opus number zoo" von Luciano Berio. - jeweils lebendige und mitreißende Musik, die als Zukunftsversprechen auch in der Musik galten.

Das Programm der Stadtführungen enthält Bekanntes aus den letzten Denkmaljahren, wenn es auch den Blick für andere Einflüsse – eben jene der Moderne – schärft. Wenn der ehemalige Stadtmuseum-Leiter Thomas Engelhardt "Vom Badhaus zum Großparkplatz" führt, ist dies nicht nur eine Reise in die Vergangenheit der (vor-)barocken Stadt Erlangen, sondern auch ein Ausblick auf die künftige Stadtgestaltung jenseits der Bahnlinie. Auf dem Oberdeck des Parkhauses trifft die Führung auf das "Forum Stadtentwicklung" in der Fränkisch-Geographischen Gesellschaft (FGG) und diskutiert aktuelle Positionen zur Stadtplanung.

Eine Führung "Vom Zollhaus zum Kleeblatt" skizziert die bauliche Entwicklung entlang der Werner-von-Siemens-Straße, in der sich eine radikal neue und moderne Formensprache von Verwaltungsgebäuden des Weltkonzerns finden lässt. Auch hier werden neue Entwicklungen – wie der Umzug von Siemens ins Südgelände – viele neue Fragen aufwerfen.

Stündliche Führungen zwischen 10 und 17 Uhr gibt es vom Verein "Geschichte für alle" ab dem Gemeindehaus Kreuz + Quer, die die Entwicklung "Vom Pohlenplatz zum Bohlenplatz" aufzeigen und große Umbrüche anhand kleiner Details aufzeigen. Zwei Führungen zu Kunstwerken im öffentlichen Raum beginnen um 11 und um 15 Uhr jeweils am Pauli-Brunnen und suchen "Wandernde Panther und stählerne Zahnstocher". Hier führt Malte Lin-Kröger vom städtischen Kunstpalais zu Umbrüchen in der Kunst.

Ein ausgefallenes Ziel der Veranstalter ist die Scheinwerferhalle in der Brucker Wladimirstraße 1-3, ein 1937 entstandener stattlicher Fabrikbau der Rüstungsindustrie, der heute zu einem Coworking-Space umgestaltet wurde. Hier gibt es in drei Schichten jeweils Führung und Vortrag.

Weitere zentrale Veranstaltungsorte sind an diesem Sonntag das Stadtforscherhaus auf der Stadtmauer, das Stadtmuseum sowie das Siemens Med-Museum. Dort starten jeweils auch wieder Führungen "Von Denkmal zu Denkmal". Erstmals ins Blickfeld des Denkmaltages rücken zwei Kirchen: die Heilig Kreuz Kirche in der Langfeldstraße 36 sowie die Erlöserkirche in der Neckarstraße 16. In beiden Kirchen gibt es an diesem Tag Führungen und Vorträge zur Architekturgeschichte.

Ein dickes Begleitheft zum Denkmaltag (u.a. mit einem bemerkenswerten Aufsatz von Alt-OB Dietmar Hahlweg zur Entwicklung des ehemaligen "Hupfla"-Geländes) gibt es – dank der Sparkasse kostenlos – in der Adler-Apotheke, dem Tourismus-Büro in der Goethestraße, dem Bürgerbüro im Rathaus-Erdgeschoss sowie in der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten.

pm