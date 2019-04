Erlangen: Falschparker nimmt "Rache"

24-Jähriger verprügelt nach mehreren Strafzetteln einen Verkehrsüberwacher - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Ein notorischer Falschparker hat offenkundig aus Frust über mehrere Strafzettel einen Mitarbeiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KWÜ) verprügelt.

Der 24 Jahre alte Erlanger, der in den vergangenen Tagen mehrfach wegen Falschparkens verwarnt worden war, erkannte beim Autofahren am Freitagnachmittag einen Verkehrsüberwacher, hielt an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Vermutlich stellvertretend für die Kollegen, welche die Strafzettel ausgestellt hatten, musste der 32 Jahre alte Mitarbeiter der KVÜ mehrfach Schläge mittels Faust und Ellenbogen ins Gesicht erleiden. Er trug dabei diverse Prellungen im Gesicht davon, so dass er nicht mehr in der Lage war, seinen Dienst weiter auszuüben.

Das Kennzeichen des Angreifers konnte sich der Geschädigte merken, so dass eine Fahndung eingeleitet werden konnte. Wenig später stellte sich der Angreifer jedoch selbst bei der Polizei. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamten gleichstehenden Personen.

nn