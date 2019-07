Erlangen: Hilfe in großer Not

ERLANGEN - Um das selbstlose Engagement von Stammzellenspendern hervorzuheben, veranstaltet die Stiftung Aktion Knochenmarkspende regelmäßig Spenderehrungen. Gastgeber für die Veranstaltung war dieses Mal die Medizin 5 des Erlanger Universitätsklinikums am Ulmenweg.

Anton Knabe (l.) von der Aktion Knochenmarkspende sowie Landrätin Gabriele Klaußner und für die Stadt Nürnberg der Referent für Umwelt und Gesundheit, Peter Pluschke (r.), dankten den Stammzellenspendern Pavel Kostenko (2.v.l.) und Felix Linsenmeyer. © Klaus-Dieter Schreiter



Pavel Kostenko ist begeisterter und erfolgreicher Tischtennisspieler, tritt für den TV1848 als die Nummer eins an die Platte. Und er ist einer der rund 70 selbstlosen Menschen aus dem Großraum, die sich für das Spenden ihrer Stammzellen entschieden haben. Er habe sich viele Gedanken gemacht über die Stammzellenspende, und Menschen das Leben zu retten sei doch etwas tollen, sagt er. "Drei Dinge sollte man im Leben erreichen: Ein Kind zeugen, ein Haus bauen, und Stammzellen spenden", strahlt der erfolgreiche Sportler. Stolz zeigt er dann seine Urkunde, die er an diesem Ehrungsabend vom Vorstand der AKB, Anton Knabe, erhalten hat. Ein Einzellos der Fernsehlotterie ist auch noch dabei. Kostenko hatte sich bereits vor zehn Jahren typisieren lassen, aber erst kürzlich waren seine Stammzellen dann gefragt. Bei dem Erlanger Medizinstudenten Marius Topka ging das alles viel schneller. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er als angehender Mediziner Stammzellen spendet. Beinahe begeistert erzählt er, wie das Blut während der Spende "40 bis 60 Mal am Körper vorbei zirkuliert, aus dem einen Arm raus, in den anderen wieder rein". Und er berichtet auch, dass man sich vier Tage lang krank fühlt. "Wie bei einer Grippe". Doch das sei alles kein Problem, wenn man so einem Menschen das Leben retten könne.

Leben wird gerettet

Wie die beiden Erlanger Kostenko und Topka haben rund 70 Spender aus 20 Gemeinden in der Region in letzter Zeit gespendet. 33 Millionen Spender gibt es laut dem Direktor der Medizinischen Klinik 5 für Hämatologie und Internistische Onkologie, Prof. Andreas Mackensen, weltweit. 11 000 Menschen erkranken jährlich an Leukämie. Die Chance, für sie einen passenden Spender zu finden, beträgt 80 Prozent. "Wir brauchen Sie, um einem anderen Menschen die Chance zu geben, wieder ganz gesund zu werden", rief Mackensen den Spendern zu, die im Hörsaal der Medizin zusammen gekommen waren. Auch die stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner war gekommen, um den Spendern Dank zu sagen. "Es gibt nichts Größeres, als einem Menschen das Leben zu retten", meinte sie. Als Vertreter der Stadt Nürnberg dankte deren Referent für Umwelt und Gesundheit, Peter Pluschke, den Spendern. Ein Vertreter der Stadt Erlangen war nicht gekommen.

Wie komplex und kompliziert es ist, den Empfänger einer Stammzellenspende zu behandeln, erläuterte Anton Knabe, der selbst am Klinikum Großhadern an diesem Thema gearbeitet hat. Er zeigte zum Abschluss einen bewegenden Kurzfilm, in dem ein Patient seinen Gedanken freien Lauf ließ. Er überlebte die Krankheit nicht, starb während der Dreharbeiten.

