Erlangen ist freiwillig mit von der Partie

Stadt beteiligt sich am Luftreinhalteplan für den Ballungsraum

ERLANGEN - Die Luft ist noch lange nicht rein. Auch deshalb beteiligt sich die Stadt Erlangen freiwillig an der dritten Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen.

Dass die Luft im Ballungsraum zukünftig besser wird, dafür soll der Luftreinhalteplan dienen, dem sich jetzt auch die Stadt Erlangen angeschlossen hat. © Hendrik Schmidt (dpa)



Dieser Plan wurde 2004 für den Ballungsraum Nürnberg, Fürth, Erlangen erstellt. Darin sind verschiedene Straßen aufgelistet, an denen es rechnerisch oder durch Messungen zu Überschreitungen kommt – beispielsweise am Nürnberger Hauptbahnhof.

Die europäische Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft schreibt verbindliche Grenzwerte für verschiedene Luftschadstoffe fest. Kommt es zur Überschreitung der Grenzwerte, sind sogenannte Luftreinhaltepläne zu erstellen. Tatsächlich ist aber nur die Stadt Nürnberg gesetzlich zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans verpflichtet. Ebenso wie Fürth hat sich Erlangen aber zu einer freiwilligen Fortschreibung verpflichtet.

Keine Messstelle

Erlangen hat derzeit keine eigene Messstelle. Aber: "Jüngst erneuerte Berechnungen für Erlangen zeigen, dass es auf wichtigen Verkehrsachsen in der Innenstadt zu einer Überschreitung der Grenzwerte kommt", erläutert Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens jüngst im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss. Die Stadt reagiere deshalb mit einem umfassenden Verkehrskonzept für die Innenstadt – die EN berichteten, das die Anwohnerinnen und Anwohner von Schadstoffen entlastet und zugleich die Erreichbarkeit von Einzelhandel und Universitätsklinikum sicherstellt.

"Wichtige Maßnahme"

Weitere wichtige Maßnahmen, um die Luft "sauberer" zu halten, sind die Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs und der Ausbau des Radverkehrs. "In einem Ballungsraum, der immer stärker zusammenwächst, bietet die gemeinsame Fortschreibung des Luftreinhalteplans die Chance, diese wichtigen Maßnahmen weiter zu vernetzen", so Oberbürgermeister Florian Janik.

Dies gelte nicht zuletzt für Erlangen als Pendlerstadt, in die täglich über 62 000 Personen zu ihren Arbeitsplätzen fahren. "Wir sind es den Menschen in unserer Stadt schuldig, uns auch über das gesetzlich geforderte Maß hinaus zu engagieren", so Janik weiter.

Die Mitglieder des Ausschusses votierten schließlich einstimmig für die weitere Teilnahme am Luftreinhalteplan.

