Erlangen: Kleinstlieferwagen wurde aufs Heck gestellt

Die Polizei sucht Zeugen dieser kuriosen Aktion beim Berg-Gelände - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein dreirädriges Kleinstlieferfahrzeug ist im Bereich der Essenbacher Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Hecktüren gestellt. Eine Aktion, die die GuldenBrezen-Bäckerei gar nicht lustig findet.

"Wir sind ja immer für einen Spaß zu haben, aber wenn Eigentum anderer dabei beschädigt wird hört der Spaß auf!" Dieses Statemant hat die Erlanger Gulden-Brezen-Bäckerei auf ihrer Facebook-Seite veröffentlich. Was war geschehen? Ein dreirädriges Kleinstlieferfahrzeug des Typs "ape 50" einer bekannten italienischen Rollermarke der Bäckerei ist von bislang unbekannten Tätern bei einer kuriosen Aktion beschädigt worden.

