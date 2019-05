Erlangen: Mann ging auf Polizei los

Aggressiver Randalierer im Stadtteil Büchenbach - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Ein 42 Jahre alter Mann hat in einem Mehrfamilienhaus in Büchenbach randaliert. Der Alkoholisierte griff auch Polizisten an.

Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag gegen 13 Uhr zu dem Anwesen in Büchenbach gerufen worden. Ein 42-jähriger warf mit Glasflaschen, zertrümmerte Blumenkübel und hatte das Glaselement der Hauseingangstüre eingeschlagen.

Als die Beamten auf den aggressiven Randalierer trafen, drohte er den Ordnungshütern Schläge an und attackierte sie mit Faustschlägen. Dem Angreifer wurden Handschellen angelegt. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Der 42-Jährige stand mit knapp einem Promille unter Alkoholeinfluss. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde über das zuständige Amt der Stadt die Unterbringung in einem Krankenhaus verfügt.

Gegen den Erlanger wurden Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

