Erlangen: Mann rastete nach Streit aus und drohte mit Selbstmord

Spezialkräfte der Polizei nahmen den 49-Jährigen schließlich fest - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Montagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Ein 49-jähriger Mann hatte sich nach einem Streit in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verbarrikadiert und drohte sich in die Tiefe zu stürzen.Spezialkräfte der Polizei konnten ihn schließlich festnehmen.

Spezialkräfte der Polizei nahmen am Montagabend einen 49-jährigen Mann fest, der sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte. © News5

Gegen 20:15 Uhr geriet ein 49-jähriger Bewohner eines

Mehrfamilienhauses Am Europakanal mit einem Nachbarn in Streit.

Hierbei soll es auch zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein.

Der Nachbar verständigte daraufhin die Polizei. Der 49-Jährige

verbarrikadierte sich bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der

Polizeiinspektion Erlangen in seiner Wohnung und bewarf dann die

Beamten mit verschiedenen Gegenständen.

Im weiteren Verlauf drohte der Mann sich von seiner Wohnung in die

Tiefe zu stürzen. Da davon ausgegangen wurde, dass sich der

49-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurden

weitere Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und

Spezialeinsatzkräfte der mittelfränkischen Polizei alarmiert.

Nachdem der 49-Jährige auf Gesprächsangebote durch speziell

geschulte Beamte nicht reagierte, wurde er gegen Mitternacht durch

das Spezialeinsatzkommando festgenommen. Hierbei wurde der Mann

leicht verletzt.

Polizeibeamte oder weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der

49-Jährige wurde nach ärztlicher Versorgung in die Obhut einer

Fachärztlichen Klinik übergeben. Der Hintergrund der vorangegangenen

Streitigkeit, sowie ein mögliches strafrechtliches Verhalten ist nun

Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.