Erlangen: Mit Messern attackiert

Mieter erwartete den Kontrahenten zudem mit Flaschen und einem Besenstiel - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine wüste Schlägerei ereignete sich in einer Wohnung an der Fürther Straße in Erlangen.

Die Polizei zog die beiden Schläger zur Verantwortung. © dpa



Der 24-jährige Mieter war auf das Eintreffen seines Gegenspielers, einem 40-jährigen Nürnberger, gut vorbereitet und hatte sich bereits Glasflaschen, einen abgebrochenen Besenstiel und mehrere Messer bereitgelegt.

Diese setzte er dann auch gegen den Ankömmling kräftig ein. Dem beherzten Eingreifen von drei Männern war es zu verdanken, dass die Auseinandersetzung nicht völlig eskalierte.

Die Kontrahenten erlitten jeweils leichtere Verletzungen.

