Erlangen Pass: Viele neue Angebote

Städtische Sozialamt hat 5000 Nutzer registriert - 11.04.2019 11:00 Uhr

ERLANGEN - Seit 2016 hilft der ErlangenPass dabei, dass alle Menschen in der Stadt an Kultur- oder Sport-Angeboten teilnehmen können. Die Angebote für die Besitzer wird dabei ständig ausgeweitet.

Die hohe Nachfrage nach demErlangenPass hält an: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 4115 Erlangen Pässe verlängert und 1030 Pässe neu ausgestellt. Künftig soll nun auch die Online-Buchung mit dem Pass erleichtert werden.

Der Erlanger Stadtrat machte 2015 den Weg frei für die Einführung des Erlangen Pass für die Bürger. © Harald Sippel



Der Erlanger Stadtrat machte 2015 den Weg frei für die Einführung des Erlangen Pass für die Bürger. Foto: Harald Sippel



Wie das städtische Sozialamt berichtet, ist der ErlangenPass sehr gefragt. So haben aktuell bereits über 3500 Bürgerinnen und Bürger ihren ErlangenPass für 2019 verlängern lassen. Darüber hinaus wurden allein in den ersten drei Monaten des Jahres schon über 200 neue Pässe ausgestellt. Beliebt ist er bei den Sieben- bis 25-Jährigen und besonders bei den 26- bis 64-Jährigen. Der Großteil der Nutzerinnen und Nutzer empfängt Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (Arbeitslosengeld II). Der ErlangenPass soll Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben erleichtern.

Im vergangenen Jahr sindweitere Vergünstigungen hinzugekommen: Neben Einrichtungen der Stadt stellen auch zahlreiche Vereine, Geschäfte und Apotheken inzwischen mehr als 120 Angebote bereit. Unterdessen wird an weiteren Verbesserungen gearbeitet.

en