Erlangen sucht nach Gewerbe- und Wohnbaufläche

Kämmerer Konrad Beugel sprach im Stadtrat von einem "Notstand" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen ist auf der Suche nach Gewerbe- und Wohnbaufläche. Weil Platz in der Stadt knapp ist, will sie neue Wege ausprobieren.

Etwas größer als ein Fußballfeld sind die städtischen Gewerbeflächen (hier zum optischen Vergleich ein Sportplatz in Spardorf). © Bernd Böhner



Etwas größer als ein Fußballfeld sind die städtischen Gewerbeflächen (hier zum optischen Vergleich ein Sportplatz in Spardorf). Foto: Bernd Böhner



12.000 Quadratmeter sind nicht viel, um Gewerbe darauf anzusiedeln. Ein 90 mal 120 Meter großes Fußballfeld kommt auf 10.800 Quadratmeter. Das ist eine zusammenhängende Fläche, in der Stadt Erlangen verteilen sich die 12.000 Quadratmeter im Besitz der Stadt auf zwei Stadtteile: Frauenaurach und Tennenlohe.

Kämmerer Konrad Beugel sprach in der jüngsten Stadtratssitzung sogar von einem "Notstand" wegen der Flächenknappheit. Gewerbe und Wohnen finden in der Hugenottenstadt nur noch wenige freie Flächen. Beugel appellierte an den Stadtrat, Gewerbeflächen nur im "absoluten Ausnahmefall" als Bauland auszuweisen. "Gewerbeflächen kosten weniger als Bauland".

Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsamt verhandeln zurzeit mit zwei erweiterungswilligen Betrieben. Beugel hofft, ihnen eventuell auch private Grundstücke anbieten zu können. "Es ist aber unglaublich schwer, zurzeit Flächen kaufen zu können", berichtete Beugel dem Stadtrat. "Es gibt offensichtlich wenig Interesse der Besitzer, Grundstücke zu verkaufen."

Balance finden

Die Stadt selbst will darauf achten, zwischen neuen Wohngebieten und Gewerbeflächen eine Balance zu finden. "Unter der Zielsetzung einer produktiven Stadt der kurzen Wege gilt es, diese verschiedenen Raumansprüche nicht nur konkurrierend zu betrachten, sondern innovative Konzepte zu entwickeln, wie diese integriert werden können und der vorhandene Raum möglichst effektiv genutzt werden kann", sagte Beugel.

Für die städtische Wirtschaftsförderung stehe die Neuansiedlung von Unternehmen "schon seit Jahren nicht mehr auf der Agenda", so Beugel. Die Erfahrung zeige aber, dass ansässige Unternehmen ein "sehr offenes Ohr" für nachhaltige Konzepte hätten.

Beugel will gemeinsam mit Unternehmen in Erlangen Perspektiven entwickeln, wenn sie ihren Betrieb erweitern wollen. Dazu sind Gespräche mit dem Bauernverband, dem IHK-Gremium, der Kreishandwerkerschaft und Firmeninhabern im Gange. Stadtplaner Josef Weber wies im Stadtrat darauf hin, "dass jeder neue Arbeitsplatz in Erlangen einen Pendler mehr bedeutet". Dies müsse sich ändern und Erlangen zur "Stadt der kurzen Wege" werden, wo der Weg zur Arbeit nicht mit Pendeln verbunden wird.

Nicht nur akademische Arbeitsplätze

Diese Aussage griff SPD-Stadtrat Philip Dees auf: "Wir brauchen in der Stadt aber nicht nur akademische Arbeitsplätze. Bei den momentanen Grundstückspreisen müssen kleine Betriebe die Stadt verlassen, weil sie die Preise nicht bezahlen können."

Lars Kittel (FDP) wies darauf hin, dass Siemens in der Innenstadt "riesige Flächen freiräumt". Auf diesen Flächen könnten sich kleinere Unternehmen ansiedeln. "Wir dürfen diese Betriebe nicht wegscheuchen", sagte Kittel. Auch Kurt Höller (CSU) stieß ins gleiche Horn: "Wir dürfen unsere Handwerksbetriebe nicht behindern."

Mehrheitlich stimme der Stadtrat schließlich für das Konzept der Verwaltung, neue Wege für die Ansiedlung von Betrieben und zur Sicherung der Bestandsunternehmen zu suchen.

emr