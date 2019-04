Erlangen tritt einem Verein für besseren Klimaschutz bei

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen tritt dem Verein für eine nationale Kohlendioxid-Abgabe bei. Beigetreten sind bereits Unternehmen, Vereine und auch einige Kommunen. SPD-Fraktion sieht das Ganze als lohnende Sache an.

Die Stadt Erlangen, hier der Sitz der Stadtverwaltung, will mehr für den Klimaschutz tun. © Ulrich Schuster



Die Stadt Erlangen tritt dem Verein für eine nationale CO2-Abgabe e.V. bei. Damit möchte sie die erklärten Ziele dieses Vereins unterstützen, nämlich die Einführung einer nationalen CO2-Abgabe in Deutschland.

Das Problem ist hinreichend bekannt: Trotz internationaler Bemühen und diverser Abkommen steigen die Emissionen von Treibhausgasen weltweit an. Weiterhin ungebremst auch der Klimawandel.

Erlangen soll den Klimanotstand ausrufen

Obschon in den vergangenen Jahren das Forcieren erneuerbarer Energien einigermaßen erfolgreich war, sinken die CO2-Werte deutschlandweit doch "deutlich langsamer als nach internationalen Klimaabkommen vereinbart", hieß es unlängst im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss. Grund genug, nach möglichen Lösungsansätzen zu suchen. Und die Einführung einer nationalen CO2-Abgabe wäre so ein Ansatz, hieß es von Seiten der Verwaltung.

Frei nach dem Motto: "Wer dem Klima schadet, soll zahlen", würde man "energie-intensive Unternehmen und Industrien", die auf fossile Energieträger setzen, "deutlich stärker belasten". Im Gegenzug könnten Privathaushalte wie auch der Mittelstand entlastet werden, indem diverse Umlagen einfach wegfallen.

Jahresbeitrag von etwas über 1000 Euro

Der Verein hat bislang rund 2400 Mitglieder in seinen Reihen, darunter Unternehmen, Vereine, Verbände und einige Kommunen. Erlangen ist nun mit von der Partie und zahlt einen Jahresbeitrag von etwas über 1000 Euro. Bevor allerdings einstimmig für den Vereins-Beitritt votiert wurde, waren skeptische Töne zu hören: "Was haben wir konkret davon? Was bringt uns das?, stellte CSU-Fraktionsvorsitzender Jörg Volleth die Sinnhaftigkeit einer solchen Mitgliedschaft in Frage.

"Wir halten es für sinnvoll", meinte dagegen SPD-Mann Andreas Richter. Die Sache lohne sich auf jeden Fall. Überhaupt sei das ein Zeichen dafür, dass Klimaschutz in Erlangen ernst genommen werde. Und für Bianca Fuchs (Grüne Liste) hat der Beitritt zum CO2-Abgabeverein eine durchaus "schöne Signalwirkung" und ist einfach "sehr, sehr wichtig".

RAINER WICH