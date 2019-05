Erlangen über Kühnert: "Völlig überdrehte Aufregung"

Äußerungen des Juso-Chefs Kevin Kühnert werden in der Stadt unterschiedlich bewertet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Juso-Chef Kevin Kühnert hat in einem Interview die "Kollektivierung" von großen Unternehmen und die "Utopie" vom ausschließlich selbst genutzten Wohnraum erwähnt. Die Aufregung um diese Äußerungen ist groß. Auch Politiker aus Erlangen haben sich Gedanken gemacht.

Hier mit Florian Janik: der SPD-Kreisvorsitzende Dieter Rosner (links). Foto: Harald Sippel



Dieter Rosner, Kreisvorsitzender der Erlanger SPD: "Ich kann die völlig überdrehte Aufregung über die grundsätzlichen Gedanken, die sich Juso-Chef Kevin Kühnert zur perspektivischen Überwindung des Kapitalismus macht, nicht nachvollziehen. Die Verwirklichung eines demokratischen Sozialismus ist das erklärte Ziel der SPD seit dem Godesberger Programm. Und ich bin froh und auch wenig verwundert darüber, dass ein Juso-Chef den Mut hat, zu sagen, was ist, dass er Widersprüche unserer Gesellschaft bei der Verteilung von Reichtum und Armut, bei der Verfügung über Eigentum und bei zentralen sozialen Fragen wie bezahlbarem Wohnen benennt."

Rosner erwartet das sogar: "Alternativen zu den herrschenden Ausbeutungsverhältnissen müssen gerade in Zeiten einer zunehmenden Vereindeutigung der Welt neu gedacht und gesagt werden. Denn, um einen berühmten Philosophen zu zitieren: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern!"

"Für die Bürger unzumutbar"

FDP-Kreisvorsitzender Matthias Faigle: "Kevin Kühnert setzt auf die irren Verstaatlichungsfantasien des Herrn Habeck noch einen drauf: im BMW soll zukünftig Lada drin sein, und einen Neuwagen muss man 15 Jahre vorher bestellen. Für die FDP ordnungspolitisch unhaltbar, für die Bürger unzumutbar."

"Dass lokale SPD-Stadträte in diesem Zusammenhang verteidigend betonen, dass der demokratische Sozialismus nach wie vor eine Utopie sei, der als Kompass für politische Forderungen für SPD und Jusos diene, bekräftigt mich darin, die Erlanger FDP ab 2020 wieder unabhängiger von links aufzustellen."

CSU-Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich: "Das ist also dann der Hoffnungsträger der SPD! Bei so viel unreflektierter Geschichtsvergessenheit wird mir ganz anders. Kühnert sollte sich mal mit erfahrenen Sozialdemokraten aus den neuen Bundesländern unterhalten, die den real existierenden Sozialismus erlebt und erlitten haben, bevor er derartige Forderungen aufstellt. Eigentlich war ja auch die SPD schon über derartigen ideologischen Unsinn hinaus — nach allem, was wir nach 1989/90 in der ehemaligen DDR an absurder Misswirtschaft gesehen haben." Auch andere Politiker aus Franken üben Kritik an Kühnerts Vorschlag.