Erlanger biss seinen Kontrahenten

Streit in der Hauptstraße in Erlangen artete aus. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bei einer Auseinandersetzung Freitagnacht gegen drei Uhr vor einem Lokal in der Hauptstraße hat ein 35 Jahre alter Mann zugebissen.

Mehrere Personen waren nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache in eine verbale Streitigkeit verwickelt. Ein 35-jähriger Erlanger geriet dabei derart in Rage, dass er seinen männlichen Kontrahenten durch Bisse leicht verletzte. Das Opfer wurde in den Oberarm und in einen Finger gebissen.

Mit Eintreffen der Polizeistreifen flüchtete der Täter. Bereits nach wenigen Metern war der Fluchtversuch beendet — der Mann stolperte und stürzte zu Boden. Der 35-Jährige war mit 1,4 Promille erheblich betrunken.

