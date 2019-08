Erlanger CSU will mehr Kurzstreckenflüge ab Nürnberg

ERLANGEN - Die Erlanger CSU-Stadtratsfraktion sorgt mit ihrer Forderung nach einer Ausweitung von Kurzstreckenflügen am Nürnberger Airport bei Klimaschützern für viel Kritik.

Ein Antrag der Erlanger CSU-Stadtratsfraktion zur Ausweitung von Kurzstreckenflügen am Nürnberger Airport sorgt bei Klimaschützern für Kritik.



In einem Antrag appellieren die Christsozialen an Oberbürgermeister Florian Janik, "sich nachdrücklich gegen eine Beschränkung und vielmehr für einen Ausbau der Verbindungen vom Albrecht Dürer Flughafen zu den großen Drehkreuzen (...) einzusetzen und dem Flughafen Nürnberg damit den Rücken zu stärken". Fraktionschef Jörg Volleth begründet auf Anfrage die für Umweltschutzgruppen absolut nicht nachvollziehbaren Überlegungen insbesondere mit dem Wirtschaftsstandort Erlangen: "Wenn wir Siemens davon überzeugen wollen, den neuen Hauptsitz der Energiesparte hier anzusiedeln, müssen auch die Mobilitätsoptionen gestärkt werden".

Für Universität und außeruniversitäre Einrichtungen sei eine "optimale Erreichbarkeit über den Nürnberger Flughafen" ebenfalls wichtig. Der ökonomische Aspekt und die derzeitige Debatte über mögliche Verbote von Kurzstreckenflügen seien für die CSU der Auslöser für ihren Antrag gewesen, der voraussichtlich wohl erst nach der Sommerpause im Stadtrat behandelt wird.

Der Ärger über das Papier ist indes jetzt schon groß. Denn auch die CSU hatte erst vor wenigen Wochen im Kommunalparlament die Anträge der Fridays For Future (FFF)-Bewegung unterstützt und die Ausrufung des so genannten Klimanotstandes für Erlangen mit beschlossen. "Mit dem Wort Klimanotstand konnten wir uns schon damals nicht anfreunden", verteidigt Volleth den jetzigen Antrag. Das habe er in der Stadtratssitzung auch betont.

Ökonomie und Ökologie

Wirklich überzeugend ist das allerdings nicht. Gerade für jene, die in den vergangenen Monaten in Erlangen immer wieder für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen sind, ist der CSU-Vorstoß ein Ausdruck von "Doppelmoral", wie Carsten Bartens von Parents For Future (PFF) den EN sagt. Der 56-jährige Eschenauer und Vater von vier Kindern in einer Patchworkfamilie ist einer der drei bundesweiten PFF-Delegierten und war unter anderem als Redner beim Erlanger Klimacamp im Mai dabei.

Von dem immer wieder gerne von Teilen der Industrie oder auch der Parteien vorgebrachten Argument der angeblichen Unwirtschaftlichkeit von (mehr) Umweltschutz hält Bartens gar nichts: "Manche Firmen sind, was den Klimaschutz angeht, schon weiter als die CSU", sagt er. Ökonomie und Ökologie müssten sich nicht ausschließen. Doch genau das führt Volleth auf Nachfrage an: "Das sind zwei Dinge, das eine ist die Klimageschichte und das andere die Förderung und Stärkung der Wirtschaft." Er sei zwar ein ökologisch denkender Mensch, man dürfe aber bei allem Klimaschutz die Wirtschaft nicht vergessen, so Volleth.

Eben diese CSU-Positionierung, meint Bartens, werde mit dazu führen, dass die Proteste der Klimaschützer anhalten. Die nächsten Demos sind schon in Planung.

Der Erlangerin Karin Bildl, ebenfalls aktiv bei PFF, geht noch weiter. Sie engagiert sich mit anderen in der "Klimaliste" Erlangen. Wenn alles klappt, sagt Bildl, tritt die Liste bei der Kommunalwahl 2020 in der Hugenottenstadt an und bringt dann den Klimaschutz womöglich im Stadtrat voran.

