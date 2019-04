Erlanger Innenstadt: 26-Jähriger mit Messer verletzt

Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts - vor 2 Stunden

ERLANGEN - In den frühen Sonntagmorgenstunden hat ein unbekannter Mann einen 26-Jährigen in der Erlanger Innenstadt mit einem Messer verletzt. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Das spätere Opfer war nach Angaben der Beamten gegen 5 Uhr morgens in der Erlanger Innenstadt unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er mit zwei anderen Männern in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in den Eingangsbereich einer Gaststätte in der Paulistraße. Dort verletzte einer der Männer den 26-Jährigen mit einem Messer. Im Anschluss konnten die beiden Männer unerkannt flüchten. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die Erlanger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

evo