Erlanger Kellerwirt blockiert Baumfällung mit Auto

Fritz Engelhardt sorgt am Berggelände kurzzeitig für Aufregung - vor 41 Minuten

ERLANGEN - Der Kampf um die Bäume geht weiter. Und nimmt an Härte zu. Am Freitagnachmittag steuerte Kellerwirt Fritz Engelhardt sein Auto schützend vor einen Baum und verhinderte so den Fortgang der Baumfällarbeiten. Da war die Aufregung groß. Wenigstens kurzzeitig.

Kellerwirt Fritz Engelhardt wollte einen Baum vor weiteren Eingriffen schützen und blockierte die Arbeiten, indem er sein Auto vorm Baum abstellte. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß (Mitte) glättete die Wogen der Aufregung. © Harald Sippel



Um die Situation zu entkrampfen, wurde auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß rasch hinzugerufen — gleichsam vom Mittagstisch weg. Doch die Szene beruhigte sich dann ziemlich schnell. Auch weil die Mannen vom Fälltrupp versprochen hatten, "so behutsam wie möglich" vorzugehen und keinen Meter mehr als nötig von der Krone jenes stattlichen Baumes zu kappen, schilderte Elisabeth Preuß den EN.

Zurückgestutzt wurde schließlich nur soweit, bis aus Sicht der Fachleute die Standfestigkeit des Baumes gewährleistet war. Am Ende zeigte Engelhardt Einsicht und fuhr sein Auto wieder weg.

Aus der allgemeinen Aufgeregtheit heraus wurde auch die Erlanger Polizei alarmiert. Eine Streife schaute vorbei, hielt sich aber dezent im Hintergrund, da letztlich keinerlei Anlass war für einen "polizeilichen Einsatz", so ein Polizeisprecher.

Die geplanten Fällungen von 25 Bäumen auf dem Kirchweihgelände sorgen seit Tagen für Aufregung. Die Stadt gibt für die Maßnahme Sicherheitsgründe an, Kritik kommt etwa von der CSU, dem Bund Naturschutz und den Kellerwirten selbst.

