Erlanger Kinogenuss unter freiem Himmel

An der Bleiche läuft das Sommernachtsfilmfestival - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ab sofort läuft an der Bleiche in Erlangen das Sommernachtsfilmfestival - mit Musikfilmen, Erstaufführungen und Kinohits.

Elisa Coburger, Peter Zwingmann (vorn) und ihr Helfer-Team müssen bis heute Abend fertig sein, denn dann heißt es an der Schwabach „Film ab!“ © Stefan Hippel



Elisa Coburger, Peter Zwingmann (vorn) und ihr Helfer-Team müssen bis heute Abend fertig sein, denn dann heißt es an der Schwabach „Film ab!“ Foto: Stefan Hippel



Doch, doch, langjährige Erfahrung zahlt sich durchaus aus: Nur ganze drei Tage benötigen Elisa Coburger und Peter Zwingmann, Betreiber der Lamm-Lichtspiele und der Erlanger Dependance des Sommernachtfilmfestivals, das idyllische Gelände an der Bleiche "bespielbar" zu machen.

Drei Lkw-Ladungen voller Equipment karren sie selbst runter an die Schwabach, dazu kommen noch Lkw-Fahrten diverser Zulieferer. Sie tun dies alles natürlich nicht allein, rund zehn Helfer stehen ihnen zur Seite. "Aber zwei Wochen vor Festivalbeginn geht der Stress bereits los", sagt Peter Zwingmann, nämlich mit den allgemeinen Vorbereitungen und vor allem dem Aussuchen der Filme – was nicht gänzlich ohne Reibereien zwischen den beiden Kinomachern abgeht.

"Wir streiten uns zwei Tage lang", gibt sich Elisa Coburger – wenn auch lachend – betont offen. Wenngleich die Kriterien für die Auswahl im Wesentlichen klar sind: Publikumsträchtig sollen die Filme sein, "konsumierbar, aber mit einem gewissen Anspruch", so Zwingmann, "wir wollen die Bude ja voll kriegen."

Ein Indiz für die Open-Air-Eignung einer Produktion ist beispielsweise deren vorheriger Erfolg während seiner Präsentation in den Lamm-Lichtspielen. Also findet man im Programm der nächsten drei Wochen Hits wie "Monsieur Claude 2" (11. August), "Der Junge muss an die frische Luft" (9. August) oder "Ein Becken voller Männer" (20. August). Filmbeginn ist jeweils ab 21 Uhr, der Einlass eine Stunde früher

Rita-Falk-Fans haben sich indes bereits positioniert: Bei der Erstaufführung des nächsten Mundart-Krimis mit dem Titel "Leberkäsjunkie" am 1. August bleibt keiner der 600 Sitzplätze frei. Interessenten haben aber noch am 12. und am 21. August Gelegenheit zum Gucken. Und damit alles authentisch ist, gibt es an diesen drei Abenden von der Metzgerei Brunner Leberkäs (in der gebräuchlicheren Fleischkäse-Variante), eingezwickt in Gulden-Semmeln.

Drei Musikfilme sind auch im Angebot: "Rocketman" (3. August), "Yesterday" (14. August) und "Bohemian Rhapsody" (16. August) – letzterer sogar in einer "Sing along"-Version, was heißt: Die Texte der "Queen"-Songs werden zum Mitsingen eingeblendet. Wie immer gibt es diverseste Erfrischungen (inklusive exklusiv abgefüllter Apfelschorle) im roten Getränkezelt, dazu Kaffee, Kuchen, Popcorn und belegte Brote.

Ach ja: Wer neun Eintrittskarten kauft, muss nur acht bezahlen.

www.sommernachtfilmfestival.de

www-lamm-lichtspiele.de.

mko