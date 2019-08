Erlanger Schüler verwandelten Rasen in eine Obstwiese

ERLANGEN - Mitarbeiter der Firma Omicron und Mitglieder des Vereins Arche-Bauernhof haben das Gelände an der Eichendorffschule aufgewertet.

Eine Pergola, an der sich Wein hochrankt, bildet eines der Schmuckstücke zur Verschönerung des Außenbereichs an der Eichendorffschule. © Helmut Wening



Die Erlanger Schulen und ihre Außengelände werden nach einer festen Prioritätenliste saniert, die aus fachlicher Sicht vom Amt für Gebäudemanagement erstellt wird. Das muss aber niemanden daran hindern, eigene Prioritäten zu setzen und sich zu engagieren. So wie die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Omicron, die sich bereits im dritten Jahr in Folge bei der Eichendorffschule betätigt haben. Gemeinsam mit engagierten Ehrenamtlichen des Vereins Arche-Bauernhof Erlangen halfen sie dabei, Ideen zu verwirklichen.

Beim Arche-Bauernhof betreibt man auch einen Werkstattwagen, in dem sich vieles finden lässt, was man für ambitionierte Projekte braucht. Daher hämmerten, sägten und schaufelten in diesem Jahr noch mehr Kinder und Erwachsene auf dem Schulgelände und verwandelten eine 600 Quadratmeter große, eintönige Rasenfläche in eine abwechslungsreiche Obstwiese mit verschiedenen Bäumen und einer mit Wein berankten Pergola. Der Bienenhof wurde bemalt, mobile Hochbeete gebaut und bepflanzt.

Es gehört zur Firmenphilosophie des international agierenden Unternehmens, dass ein kleiner Teil der Arbeitszeit der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Das Personal, sonst zuständig für weltweite Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema "Energie", schuftete bei rekordverdächtiger Hitze unentgeltlich für einen guten Zweck und brachte auch noch Geld mit. 2500 Euro spendete die Firma für die Anpflanzungen.

Helmut Wening, der auch einen Einsatz von Siemens-Mitarbeitern bei den Pfadfindern organisiert hatte, sieht diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei weitem nicht ausgeschöpft. Unterstützung gibt es bei iska-nürnberg oder engagement@stadt.erlangen.de

