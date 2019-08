Erlanger Studierende montierten Solaranlage selbst

ERLANGEN - Eine Idee mit Sparpotenzial: Photovoltaik auf dem Dach des Lehrstuhls für Laserphysik der FAU in der Staudtstraße in Erlangen. Solch eine Anlage haben Studierende dort installiert, damit die FAU zukünftig nicht nur umweltfreundlich Strom produziert, sondern auch etwa 30 000 Euro Stromkosten einspart.

Uni-Präsident Joachim Hornegger (l.) gratulierte den Studierenden, die die Solaranlage selbst montierten. Martin Hundhausen (r.) übergab die Anlage jetzt der Uni. Foto: Mija/ FAU



Der Solarverein Sonnenenergie Erlangen finanzierte die Anlage, der Vereinsvorsitzende Prof. Martin Hundhausen hat sie nun offiziell an die FAU übergeben.

Die Idee für die Solaranlage kam Constanze Gerner, Doktorandin am Lehrstuhl für Laserphysik, mit der Ausschreibung des FAU-Ideenwettbewerbs Energiesparen. "Unsere Idee wäre gewesen, durch Photovoltaik Energie einzusparen und dadurch weniger Strom aus fossilen Kraftwerken zukaufen zu müssen", erzählt Constanze Gerner, die die Planung der Anlage übernahm.

Finanziell lohnt sich dies für die FAU, da Solarstrom inzwischen billiger selbst herzustellen ist, als Strom vom Energieversorger zu beziehen. Auch wenn der Vorschlag am Ende für den Wettbewerb nicht eingereicht wurde, war Hundhausen vom Lehrstuhl für Laserphysik allerdings von der Idee überzeugt.

Also schlug er vor, die Anlage über den gemeinnützigen Verein Sonnenenergie Erlangen e. V. zu finanzieren, dessen Vorsitzender er ist. "Dann sollte sie der FAU überlassen werden – unter der Bedingung, dass die Studierenden die Komponenten auf dem Dach montieren dürften", wie Hundhausen erklärt.

Hundhausen und der Präsident der Universität, Prof. Joachim Hornegger, unterzeichneten nun eine Vereinbarung, mit der der Solarverein die Anlage offiziell an die FAU übergeben hat. Studierende haben die Anlage in Ihrer Freizeit auf dem Dach des Lehrstuhls angebracht. Sie soll in den nächsten 20 Jahren etwa 180 000 kWh Strom produzieren und so etwa 30 000 Euro Stromkosten einsparen.

