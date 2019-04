Erlanger Tanzhaus lädt zum Bal Folk-Festival

ERLANGEN - Bereits zum vierten Mal veranstaltet das Erlanger Tanzhaus das Bal Folk-Festival: Von Donnerstag bis Sonntag sind alle Freunde des traditionellen und neo-traditionellen französischen Tanzes ins Gemeindezentrum Frauenaurach, Gaisbühlstraße 4, eingeladen.

Ganz im Barock: Zum 300. Geburtstag der Markgräfin Wilhelmine tanzten im Jahr 2009 Mitglieder des Erlanger Tanzhauses beim Bürgerfest in der Altstadt.



Tagsüber gibt es Workshops zu Tänzen aus verschiedenen Gegenden Frankreichs. Das Workshop-Angebot beinhaltet auch einen Basis–Tanzworkshop am Donnerstag; Gelegenheit für Neugierige und Tanzinteressierte, die wichtigsten Bal Folk-Tänze kennen zu lernen. Neben den jeweiligen Grundschritten werden auch leichtere Figuren geübt.

Drei Bands an drei Tanzabenden: Formationen aus Frankreich und Belgien garantieren ein buntes Tanzprogramm. Dass Bal Folk-Musik auch von deutschen Musikern hervorragend interpretiert und auch gespielt werden kann, beweisen schließlich die Gruppe "Erledanz" aus Ansbach und "Airu" aus Stuttgart. Ausklingen wird dieses lange Wochenende am Sonntag mit einem Weißwurstfrühstück und einem weiteren Bal Folk am frühen Nachmittag.

Wer während des Festivals eine Tanzpause braucht oder die Bal Folk-Szene lieber erst einmal aus der Entfernung betrachten will, kann sich im E-Werk-Kino die Dokumentation "Le Grand Bal" über das Mekka der Bal Folk-Szene in Frankreich ansehen.

Weitere Infos zum Bal Folk-Festival finden Sie online.

