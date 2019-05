Erlanger transportierte fünf Kilo Marihuana im Rollkoffer

ERLANGEN - Er transportierte die Drogen im Rollkoffer: Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Erlanger Polizei einen 29-jährigen Mann am Bahnhof Erlangen. Dabei stießen sie im Gepäck des Mannes auf eine beachtliche Menge Rauschgift. Er hatte gut fünf Kilo Marihuana bei sich. Der 29-Jährige wurde festgenommen.

Der 29-jährige Erlanger war am Freitag mit einem Fernzug aus Berlin in Richtung München unterwegs. Als er gegen 21.40 Uhr am Bahnhof Erlangen den Zug verließ, wurde er von den Polizisten einer Kontrolle unterzogen. Dabei öffneten sie auch den mitgeführten Rollkoffer. Prompt schlug den Beamten daraufhin starker Marihuanageruch entgegen, wie die Erlanger Polizei-Pressestelle berichtet. Der Grund dafür war schnell entdeckt: Der Mann hatte circa fünf Kilogramm der Droge im Gepäck.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen für Rauschgiftdelikte leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Erlanger am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

