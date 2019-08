Erster Unverpacktladen in Erlangen

Seit dieser Woche hat Erlangen seinen ersten Unverpacktladen. Zur Eröffnung am Donnerstag in der Hauptstraße 83 gab es für die Premierenbesucher warme Empanadas sowie Kaffee und Cold Brew. Die Idee hinter dem Ladenkonzept ist dabei vergleichbar simpel: Die Kunden bringen ihre Behälter von zu Hause mit, lassen sie an der Kasse wiegen und füllen sich danach selbst die gewünschte Menge zum Beispiel an Reis oder Nüssen ab. Am Ende wird das Gewicht des mitgebrachten Glases oder der Dose vom Einkauf abgezogen. Verpackungsmüll fällt komplett weg. © André De Geare