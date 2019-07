Es ist die Liebe zur Natur

ERLANGEN - Der Rassegeflügelzuchtverein Erlangen (RGZV) feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Das wird mit einem großen Fest auf dem Schrebergartengelände des Vereins am Tannenweg begangen. Eine dicke Chronik zeugt von den vielen Aktivitäten und Erfolgen der Züchter.

Der Vorsitzende Jens Greber mit seinem Thüringer Zwerg-Barthuhn, mit dem er Sieger bei der Vereinsschau wurde. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Es ist die Liebe zur Natur, die Erhaltung der alten Rassen, die mich in den Verein geführt haben", sagt Wolfgang Späte. Der 86-Jährige ist Ehrenmitglied beim RGZV und seit 1952 dabei. Einen großen Teil der wechselvollen Geschichte des Vereins hat er miterlebt. Zwölf Jahre lang war der ehemalige Fahrlehrer Vorstand und hat vieles von dem, was den 99 Mitgliedern heute auf dem schicken Gelände geboten wird, mit aufgebaut. So ganz nebenbei ist er auch noch Meister der Bayerischen Rassegeflügelzucht gewesen. Seine erfolgreichen Tauben hat Späte sogar nach Italien verkauft. "Unter 150 Mark ging da gar nichts", erinnert er sich.

Die Liebe zur Natur ist auch für den heutigen Vorsitzenden Jens Grebe die Motivation gewesen, in den RGZV einzutreten. Vorher war er zwölf Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bruck und hat, nachdem er das Amt aufgegeben hatte, eine neue Herausforderung gesucht. Auch ihm liegt viel am Erhalt von seltenen Rassen. Die Thüringer Bartzwerge und die Sulmtaler, die auf der Liste gefährdeter Rassen stehen, liegen ihm besonders am Herzen. "Ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen, als mich um die Umwelt, den Vogelschutz, um meine gefiederten Freunde zu kümmern", sagt er nicht ohne Stolz.

Rund drei Stunden pro Tag ist Greber für seine Tiere da, reinigt die Ställe, streut für die Hühner Sand aus, und strahlt: "Die baden nicht in Wasser, sondern in Sand". Und dann verrät er, dass seine Hühner besonders auf Brennnesseln stehen, die er täglich frisch aus dem Wiesengrund holt: "Das ist für die Hühner Medizin". Greber züchtet auch noch Wachteln, Kanarienvögel und Goldfasane, und so ganz nebenbei ist er Hühnerzuchtwart und betreut die vereinseigene Brutstation, sorgt für die richtige Temperatur für das Ausbrüten der verschiedenen Eier, und für die richtige Luftfeuchtigkeit. Auch Nichtmitglieder kommen zum RGZV, um dort die Eier ihrer Hühner, Gänse, Enten und Wachteln ausbrüten zu lassen.

Es sind ein paar namhafte Erlanger Bürger gewesen, die am 8. Mai 1894 im "Gasthof zur Eisenbahn", dem späteren Bahnhofshotel, einen Geflügelzuchtverein gründeten. Das Ziel war damals wie heute, die heimische Vogelwelt zu schützen, und die Zucht edler Rassen des Hausgeflügels zu fördern und sie zu verbreiten.

Als Gründungsmitglieder, so steht es in der Chronik, wurden Tobias Gaebisch, Wolfgang Schwarz, Georg Wrede, Georg Dengler, Georg Distler, Hans Schmitt, Albert Brunner und Georg Friedrich in das Vereinsregister eingetragen. Den Vorsitz hatte der Wagenmeister Georg Riethmeier. Der Mitgliederbeitrag in Höhe von vier Mark pro Jahr war für damalige Verhältnisse viel Geld und durchaus nicht für jedermann erschwinglich.

1905 gab Georg Riethmeier den Vorsitz an den Magistratsrat Hans Jäckel ab. Stolz berichtet die Chronik davon, dass auf Initiative von Jäckel für die im Dezember 1906 durchgeführte Jung-Geflügelschau seine Königliche Hoheit Prinz Ludwig von Bayern als Protektor gewonnen werden konnte. Eine kleine Gruppe aktiver Mitglieder befasste sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufbau und der Zucht von Rassegeflügel und der Taubenzucht. Unterstützt und gefördert wurde der Verein damals unter anderem von der Baumwollspinnerei, der Fleischwarenfabrik Bär, Friesecke & Hoepfner, von Gossen, Siemens, und dem Erlanger Stadtrat. Am 3. Februar 1946 wählten ein paar Züchter aus dem alten Stamm Willi Malter zum 1. Vorsitzenden. Lange Aufbauarbeit war notwendig, bis sich der Verein in den fünfziger Jahren nach mühsamen Vorbereitungen durch erste Zuchterfolge wieder mehr nach außen öffnen konnte.

Und doch wurde am 6. Dezember 1947 von Otto Schoch, dem damaligen Ausstellungsleiter und späteren Ehrenvorsitzenden, die erste "mittelfränkische Kreisschau" erfolgreich durchgeführt. Es beteiligten sich 116 Züchter mit insgesamt 811 Tieren an dieser ersten Rassegeflügelschau nach dem zweiten Weltkrieg. Otto Schoch war sowohl in Züchterkreisen als auch im weiten Umland als Fachmann geschätzt und als "Vogel-Doktor von Erlangen" bekannt.

Im Frühjahr 1961 konnten Malter und andere namhafte Züchter die Verantwortlichen der Stadt von der Notwendigkeit einer eigenen Zuchtanlage überzeugen. Nach langwierigen Verhandlungen erhielt man vom damaligen OB Heinrich Lades die Zusage, ein 7200 Quadratmeter großes Gelände im Ortsteil Bruck auf für 20 Jahre zu pachten. Dort ist der

Verein noch heute zu Hause.

Wie erfolgreich und anerkannt der Erlanger Rassegeflügelzuchtverein in Deutschland ist, mag man daran erkennen, dass die vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter ausgegebenen Bundesringe für die endgültige Kennzeichnung des Einzeltieres von seinen Mitgliedern "erfunden" wurden. Die Jubelfeier findet am 20. Juli ab 16 Uhr auf dem idyllisch gelegenen Schrebergartengelände am Tannenweg statt. Eigentlich wollten die Züchter ihr Fest in einer Erlanger Halle feiern und dort dann auch ihre Tiere ausstellen. Aber niemand habe sie haben wollen, klagt Jens Greber.

KLAUS–DIETER SCHREITER