Wiener Modeschmuck, exotische Stoffe und Oster-Dekoelemente: Die erste "Kreativ Messe" in der Ladeshalle war ein Eldorado für Bastler und Heimwerker. Es gab wohl nichts, was es nicht gibt. Der Andrang war groß, schließlich konnte man bei mehr als 35 Workshops seiner Kreativität freien Lauf lassen. Nicht nur gängiges Handarbeits- und Bastelzubehör war ausgestellt — auch Kreativ-Artikel, von denen man bisher nicht wusste, das es solches gibt.

Das Kitzmann-Bier wird seit einigen Wochen nicht mehr in Erlangen, sondern in Kulmbach gebraut — doch eine Tradition bleibt bestehen: In der Kitzmann-Bräuschänke ist das Festbier für die Bergkirchweih 2019 vorgestellt worden. Angestochen wurde das erste Fass von Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik.

Die Arbeiter rückten mit schwerem Gerät an: Innerhalb des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen hat die Autobahndirektion in der Nacht zum Samstag auch die Brücke über die Weinstraße in Eltersdorf abreißen lassen. Große Raupenbagger zerkleinerten mit Meißeln und Abbruchscheren die alte Brücke in Betonbrocken. Wegen der Beseitigung des Bauwerks musste die Weinstraße komplett gesperrt werden.