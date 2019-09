Exhibitionist auf Erlanger Poetenfest: Mann zog plötzlich blank

Zeuge alarmierte Polizei - Tatverdächtiger wurde festgenommen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Er hätte sich wohl keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können: Während etliche Kulturbegeisterte gerade dem Erlanger Poetenfest im Schlossgarten lauschten, zog ein unbekannter Mann plötzlich blank. Der 39-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Das Erlanger Poetenfest war gerade in vollem Gange, als es in der Nähe eines Gebüschs gegen 17 Uhr zu unschönen Szenen kam. Ein Passant bemerkte einen 39-Jährigen, der plötzlich blank zog und sich den Besuchern in schamverletzender Weise zeigte.

Die Polizei war durch den Hinweis schnell vor Ort und konnte den Mann festnehmen. Nun muss sich der 39-jährige Tatverdächtige einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

jm