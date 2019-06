Exhibitionist treibt auf Erlanger Spielplatz sein Unwesen

Polizei fahndet nach einem 40 bis 50 Jahre alten Mann - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Freitag gegen 17.45 Uhr beim Kinderspielplatz am Eichenwald in Erlangen beinahe nackt dabei entdeckt wurde, wie er sich selbst unsittlich erregte.

Der Mann, der einem Radfahrer auffiel, hatte nur noch seine Unterhose an, die bis zu den Knien heruntergezogen war und saß auf einem Stein. Als er den Radler bemerkte, zog er die Unterhose hoch und verschwand im Gebüsch.

Während dieser Zeit befanden sich keine weiteren Personen am Spielplatz. Der Sittenstrolch ist vermutlich zwischen 40 und 50 Jahre alt, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, gebräunt, von gepflegter Erscheinung und hat schulterlange graublonde Haare.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte an den Kriminaldauerdienst für Mittelfranken, Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33, wenden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en