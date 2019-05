Exhibitionist verfolgt junge Erlangerin bis in Hausflur

Flucht in Wohnung - Polizei sucht Hinweise, die zum dem Mann führen - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Schock für eine Bewohnerin eines Hauses in der Erlanger Hartmannstraße: Als die junge Frau am Donnerstagabend nach Hause kam, wartete ein fremder Mann vor ihrem Haus, der ihr dann sogar bis in den Flur folgte.

Gegen 19 Uhr kam die Frau am Donnerstag an ihrem Wohnhaus in der Hartmannstraße im Erlanger Süden an. Vor dem Gebäude "wartete" bereits ein ihr unbekannter Mann, wie die Polizei schreibt. Er folgte der Frau daraufhin in den Hausflur und zeigte sich ihr dort in schamverletzender Weise. Die junge Frau flüchtete sofort in ihre Wohnung und rief bei der Polizei an.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fehlte von dem Unbekannten bereits jede Spur. Zwar wurde sofort eine Fahndung eingeleitet - jedoch ohne Ergebnis. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen Pullover und eine dunkelgrau beziehungsweise weiße Arbeitshose. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 091121123333 zu melden.

