Exhibitionist zeigt sich in Erlangen vor zwei jungen Frauen

Der Mann stand bei einer Baumkrone am Kosbacher Weg - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Einen Exhibitionisten hat die Polizei im Erlanger Stadtteil Alterlangen am Sonntag vorläufig festgenommen. Er hatte sich zuvor zwei jungen Frauen gezeigt.

Ein 45-Jähriger zeigte sich gegenüber zwei jungen Frauen in schamverletzender Weise. Dazu stand der Mann am Sonntag gegen 13.30 Uhr in einer Baumgruppe am Kosbacher Weg.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen den Mann noch am Tatort fest.

Die Kriminalpolizei Erlangen leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Nachdem die Anzeige aufgenommen wurde, wurde der 45-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei