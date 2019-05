Explosion am Hafen: Freiwillige Feuerwehr Büchenbach übt

In Erlangen hat es eine groß angelegte Rettungsübung gegeben - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Um den in der Zukunft steigenden Aktivitäten und damit auc den Anforderungen für die Sicherheit im Erlanger Hafen gerecht zu werden, hat die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach dort eine groß angelegte Rettungsübung durchgeführt.

Die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach hat auf dem Hafengelände eine realistische Einsatzübung durchgeführt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Auf einem Kran hat es eine Explosion gegeben, eine Person wurde in den Kanal geschleudert, zwei weitere auf und unter dem Kran schwer verletzt. Ein Brand ist ausgebrochen. Dieses Szenario erhofft sich zwar niemand, es könnte aber passieren.

Darum hat die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach das auch unter realistischen Bedingungen durchgespielt. Ein an einer Leine gesicherter Feuerwehrmann schwamm in einem Wasserrettungsanzug, den die Büchenbacher Wehr erst seit kurzem besitzt, zu der Person im Wasser, um sie zu retten. Gleichzeitig stiegen weitere Einsatzkräfte auf den Kran, um eine dort oben verletzt liegende Person zu versorgen. Über die Drehleiter der Werkfeuerwehr Siemens wurde sie dann gerettet.

Ein zweiter Verletzter wurde unter einer Hebebühne entdeckt und zu einer Sammelstelle gebracht. Um auszuschließen, dass nicht weitere Verletzte irgendwo liegen, wurde das gesamte Gelände von den Kräften abgesucht, während ein anderer Trupp den Löschangriff startete.

Es war eine ziemliche Herausforderung für die Einsatzkräfte, die nicht nur von Kommandant Simon Golsch, der im Übrigen hauptberuflicher Feuerwehrmann bei der Ständigen Wache in Erlangen ist, beobachtet wurden. Auch die Feuerwehrjugend machte sich ein Bild davon, wie so ein Einsatz abläuft.

Golsch zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem Übungsablauf, und auch der Erlanger Hafenmeister war voll des Lobes. Er spendete der Feuerwehr spontan 300 Euro. Der Hafenbetrieb wird bald erweitert. Dafür soll auch das am Kai entlang führende Bahngleis wieder in Betrieb genommen werden, so dass dort vom Schiff auf die Bahn umgeschlagen werden kann.

KLAUS-DIETER SCHREITER